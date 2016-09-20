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Fırtına hayatı felç etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde aniden çıkan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına hayatı felç etti

20 Eylül 2016 19:20
Fırtına hayatı felç etti - Tıkla İzle

Manavgat ilçesinde aniden çıkan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Antalya Caddesi ve İbrahim Sözen Caddesinde yollarda oluşan su birikintisi vatandaşlara ve esnaflara zor anlar yaşattı. Aşırı yağış nedeniyle özellikle Antalya Caddesi bankalar önü gölete dönüşürken, bazı iş yerlerini su bastı.

Öte yandan rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle Sorgun bölgesinde otellerin de içinde bulunduğu ormanlık alanda çok sayıda ağaç yıkıldı, dalları yollara düştü.

Otel dışında ve yol kenarında bulunan yaklaşık 10 otomobilde düşen dallar nedeniyle maddi hasar oluştu. Bir otelin lunaparkında ağaç düşmesi nedeniyle maddi hasar oluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Belediyesi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, yollarda temizlik ve ağaçların kaldırımıyla ilgili çalışma başlattı.


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