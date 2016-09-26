Kilis’in karşısında sınırın Suriye tarafındaki köylerde Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DAEŞ arasında çatışmalar sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ateş desteğinde Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini Suriye’nin Çobanbey Kasabası (RAİ) bölgesinde sürdürüyor. Çatışmaların sürdüğü bölgelere sınırın sıfır noktasında konuşlu bulunan fırtına obüsleri ve ateş vasıtalarıyla RAİ bölgesindeki DAEŞ terör örgütü mevzileri ve hedefleri aralıklarla vuruluyor. Vurulan DAEŞ hedeflerinden dumanlar yükseldiği Türk tarafındaki sınır köylerinden görülüyor.

Mehmet Ali Dağ

