Antalya’da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına, ağaçların devrilmesine neden oldu. Gece 04.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi 561 Sokakta bulunan asırlık çınar ağacı da, yağış ve rüzgara dayanamayınca bir apartmanın üzerine devrildi. Olayın gece meydana gelmesi can kaybına neden olmazken, devrilen ağacın altında kalan bir iş yeri, bir otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi, apartmanın ilk üç katında bulunan 4 iş yerinin de camları kırıldı. Ağacın yatay şekilde binada durmasından dolayı güvenlik şeridi oluşturuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ağacı parça parça keserek kaldırıldıktan sonra, altında kalan otomobil ile motosiklet, ekipler tarafından kenara çekildi.

Dükkanı kullanılmaz hale gelen esnaflardan Ahmet Yıldırım, kendisine komşularının telefonla haber verdiğini belirterek, "Ben, komşum, arabamız, her şeyimiz perişan oldu. İçeride kullanılacak hiçbir şey kalmadı. Allah’tan canımıza gelmedi. Yapacak bir şey yok" dedi.

Giyim dükkanı yıkılan ağacın hemen yanında bulunan Kemal Akbay da, "Gece asırlık ağacın yıkıldığını komşularımdan duydum. Aceleyle geldik, asırlık ağacın yıkıldığını gördük, baktık gördük ki durum vahim. Çok zararımız var, dükkanın bir bölümü gitti" diye konuştu.

Suat Metin

ANTALYA