FİSKOBİRLİK iki günde 22 ton fındık aldı

FİSKOBİRLİK 2017 sezonunun fındık alımına başladı. Bugün yapılan alımlar sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Bayraktar, fındık almaya başladıklarını ve 2 gün içerisinde 22 ton fındık aldıklarını kaydetti.

Piyasadan 0 ila 50 kuruş farkla alımlarını yapacaklarını belirten Bayraktar, “Tabi söylenecek çok şey var ama önemli olan bizim ne yaptığımız biz eski yıllarda olduğu gibi işte alıma hazırız. Piyasanın üzerine 10 kuruş ya da 50 kuruş fark vererek alım yapacağız randıman ile ilgili bir sıkıntımız olmayacak bir kısım verileri üreticilerin lehine kullanmaya çalışacağız. Ticari fiyatın üzerinde ürün almaya başlayacağız Giresun’da 22 ton civarında fındık aldık 2 günde. Sezona tüm bölgelerde hazır olduğumuzu göstermek istedik ve fındık alım sezonunu erken açtık” ifadelerini kullandı.

Üreticiden beklentileri olarak kuruma sahip çıkmaları olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Benim üreticiden beklentim şudur kurumuna sahip çıksınlar gördük ki son 10 yıldan bu yana kurum FİSKOBİRLİK piyasada olmayınca ne zaman ne olacağını kestirmek mümkün olmadı. Stabil istikrarlı bir piyasa için mutlaka bu kurumun güçlü olması lazım. Dünyada hiçbir kurum devlet desteği olmadan müdahale alımı yapamaz biz ticaret yapmak zorundayız üretici bize destek verirse güçlü oluruz ve güçlü olmak zorundayız” şeklinde konuştu.

TMO’nun açıkladığı fiyatın üreticiyi memnun etmediğini söyleyen Bayraktar, “Özellikle açıkladığı fiyatı söyleyeyim üreticinin beklediği fiyat değil bana sorarsanız TMO’nun bu çıkışı uzun planlı değil, günü yakalama günü kurtarmak için yapıyor. Bakanlık onayı yok malum TMO devlet kurumu fındığı alabilir çürüte bilir ama biz ticari bir firmayız ve mecbur piyasaya uymak zorundayız. Biz bu senede üreticinin getireceği tüm fındığa talibiz” diye konuştu.

Açıklamanın ardından Başkan Lütfi Bayraktar basın mensuplarına FKB Entegre tesislerini gezdirdi.

Resul Yanbul