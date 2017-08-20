Diğer
Kategoriler

Fıstık Festivali’nde Buray coşkusu

Gaziantep'te düzenlenen 10. Uluslararası Antep Fıstığı Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Kıbrıslı şarkıcı Buray verdiği konserle festival alanını dolduran 15 bin kişiyi coşturdu.

Fıstık Festivalinde Buray coşkusu

20 Ağustos 2017 22:33

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği 10. Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Kıbrıslı sevilen sanatçı Buray sahne aldı. Gaziantep yöresi şarkılarına aşina olduğunu söyleyen ve yöresel türküleri de seslendiren Buray, "Burada 15 bin kişi olduğu söylendi bana. Belki daha az belki de daha fazla. Onu bilmem ama bugün size sürprizlerim var" dedi.

Ünlü sanatçıdan uyarı

Birbirinden hareketli ve slow şarkıları ile Gaziantepli hayranlarının gönlüne taht kuran şarkıcı, alandakilere uyarıda da bulundu. Alandakilere daha önce konserine katılan olup olmadığını soran Buray, bazı hayranlarının konsere katıldığını söylemesi üzerine ise, "O zaman siz, başınıza ne geleceğinizi biliyorsunuzdur. Benim tek bir isteğim var o da şarkılara eşlik etmenizdir. Bunun sonucunda da sesiniz kısılacaktır. Benim konserime katılanların sesi kısılır ama birlikte eğleniriz" diye konuştu.

Zara konseri ile start alan festivalin meşalesini ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Yeşilçam'ın ünlü isimleri Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş, sanatçı Erhan Güleryüz, Zara, oyuncular Nursel Köse, Furkan Kızılay, Emre Kızılırmak ve Burak Hakkı tarafından yakılmıştı. 

Serhat Demir

Etiketler: Antep fıstığı, Buray, Gaziantep


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç