Fıstık Festivali’nde Buray coşkusu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği 10. Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Kıbrıslı sevilen sanatçı Buray sahne aldı. Gaziantep yöresi şarkılarına aşina olduğunu söyleyen ve yöresel türküleri de seslendiren Buray, "Burada 15 bin kişi olduğu söylendi bana. Belki daha az belki de daha fazla. Onu bilmem ama bugün size sürprizlerim var" dedi.

Ünlü sanatçıdan uyarı

Birbirinden hareketli ve slow şarkıları ile Gaziantepli hayranlarının gönlüne taht kuran şarkıcı, alandakilere uyarıda da bulundu. Alandakilere daha önce konserine katılan olup olmadığını soran Buray, bazı hayranlarının konsere katıldığını söylemesi üzerine ise, "O zaman siz, başınıza ne geleceğinizi biliyorsunuzdur. Benim tek bir isteğim var o da şarkılara eşlik etmenizdir. Bunun sonucunda da sesiniz kısılacaktır. Benim konserime katılanların sesi kısılır ama birlikte eğleniriz" diye konuştu.

Zara konseri ile start alan festivalin meşalesini ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Yeşilçam'ın ünlü isimleri Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş, sanatçı Erhan Güleryüz, Zara, oyuncular Nursel Köse, Furkan Kızılay, Emre Kızılırmak ve Burak Hakkı tarafından yakılmıştı.

Serhat Demir