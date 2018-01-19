Fitch'den flaş Türkiye kararı! Kapatıyor...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings İstanbul ofisini kapatma kararı aldığını duyurdu. Kuruluş Türkiye'de hizmet veren Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'yi de tasfiye etme kararı aldığını açıkladı.

Kararın Fitch'in faaliyet gösterdiği her coğrafi bölgede optimum bir ofis ağı oluşturma ve yeterli düzeyde kaynak sağlama isteğini yansıttığı belirtilirken Türkiye ve Türkiye pazarındaki derecelendirme kullanıcıları konusundaki kararlılığın sürdürüleceği kaydedildi.

