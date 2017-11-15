Diğer
Kategoriler

Flipovski : İyi bir enerji ortaya koyarak kazandık

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında sahasında Movistar Estudiantes’i 82-80 mağlup eden Banvit’te Başantrenör Sasa Filipovski, bir ara 14 sayı kadar geriye düşüp sonrasında kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Flipovski : İyi bir enerji ortaya koyarak kazandık

15 Kasım 2017 00:26

Banvit Başantenörü Sasa Filipovski karşılaşma sonrasında şu değerlendirmelerde bulundu: ''Oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Zor bir maç başlangıç oldu. 14 sayı geride başladık. Ancak ikinci periyotta müthiş bir hücum performansı göstererek geri geldik ve öne geçtik. Çok skorlu bir mücadele oldu. Burada enerji koyduk ve maçı kazanmayı bildik. Bu oyunumuzu 40 dakikaya yaymalıyız. Taraftarlarımıza da bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum'' dedi.

Movistar Estudiantes Başantrenörü Salva Maldonado ise şunları söyledi : ''Banvit'i galibiyetlerinden dolayı tebrik ederim. Çok güzel bir mücadele oldu. Maça iyi başladık ama ikinci çeyrek Rautins iyi bir performans gösterdi. Maçın son bir dakikasında elimize üç fırsat geçti ama değerlendiremedik. Fakat buraya yorgun geldik. Bu yüzden mutluyum. İyi bir yoldayız'' dedi. 

İbrahim Aldemir
 

Etiketler: banvit, Flipovski

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç