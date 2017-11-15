Flipovski : İyi bir enerji ortaya koyarak kazandık

Banvit Başantenörü Sasa Filipovski karşılaşma sonrasında şu değerlendirmelerde bulundu: ''Oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Zor bir maç başlangıç oldu. 14 sayı geride başladık. Ancak ikinci periyotta müthiş bir hücum performansı göstererek geri geldik ve öne geçtik. Çok skorlu bir mücadele oldu. Burada enerji koyduk ve maçı kazanmayı bildik. Bu oyunumuzu 40 dakikaya yaymalıyız. Taraftarlarımıza da bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum'' dedi.

Movistar Estudiantes Başantrenörü Salva Maldonado ise şunları söyledi : ''Banvit'i galibiyetlerinden dolayı tebrik ederim. Çok güzel bir mücadele oldu. Maça iyi başladık ama ikinci çeyrek Rautins iyi bir performans gösterdi. Maçın son bir dakikasında elimize üç fırsat geçti ama değerlendiremedik. Fakat buraya yorgun geldik. Bu yüzden mutluyum. İyi bir yoldayız'' dedi.

İbrahim Aldemir

