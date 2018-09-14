Florence Kasırgası etkisini sürdürüyor

ABD'nin günlerdir hazırlandığı Florence Kasırgası, şiddetli yağış ve rüzgarla doğu kıyılarında etkisini göstermeye başladı. Fırtına nedeniyle Kuzey Carolina'da en az 150 kişi mahsur kaldı. Yetkililer, Kuzey Karolina'nın New Bern kentinde mahsur kalan en az 150 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia'da 10 milyon kişiyi etkileyen kasırgada 1 milyonun üzerinde kişi için tahliye emri verilmişti. Yetkililer, kasırganın kategorisinin kıyıya yaklaştıkça 1'e düşmesine rağmen büyüklüğü nedeni ile halen çok tehlikeli olduğu konusunda halkı sürekli uyarırken, tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulundu.

170 BİNDEN FAZLA EV VE İŞ YERİNE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Şiddetli yağış ve rüzgar elektrik hatlarının devrilmesine yol açarken, 170 binden fazla ev ve iş yerine elektrik verilemediği ve büyük hasarlar oluştuğu aktarıldı. Yetkililer, tahliye edilen yaklaşık 12 bin kişinin barınaklarda bulunduğunu belirtti. Ulusal Kasırga Merkezinden son alınan bilgilere göre, kasırga Cumartesi gününe kadar etkisini sürdürecek.