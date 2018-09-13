Florence Kasırgası uzaydan böyle görüntülendi

ABD'nin Carolina eyaletine yaklaşmakta olan Florence Kasırgası, etkisini kaybederek kategori 4'ten 2'ye indi. Saatte 140 kilometre hızla esen kasırga yavaşlayarak saatte 110 kilometre hızla esmeye başladı. Fırtına uyarılarına devam eden ABD'li yetkililer, felaketin kapıya yaklaştığı ifadelerini kullanıyor. Uzmanlar, kasırganın şiddetinin yavaşlamasının uzun bir süre devam edebileceğini ve yıkıcı selleri beraberinde getirebileceğini söyledi. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Alexander Gerst'in uzaydan çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler de kasırganın boyutlarını ortaya koydu.

Yetkililer tahliyelerin ardından 10 milyon kişinin fırtına gözetimi altında olduğunu bildirirken, Güney ve Kuzey Carolina ve Virginia, Maryland ve Washington DC'den sonra Georgia'da da olağanüstü hal ilan edildi.