Florür sanıldığı gibi tehlikeli değil

Sosyal medyada ya da bazı bloglarda tehlikeli olduğu iddia edilen flor uygulamasının aslında sanıldığı gibi zararlı bir uygulama olmadığına dikkat çeken Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Özge Yılmaz flor hakkında şöyle konuştu: “Flor dozu kaçırılmadığı sürece zararlı değildir. Dişler için koruyucu önlem olarak güvenilir bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca diş macunlarında bulunan florür oranı düzenli olarak kullanılması nedeniyle beyinde hasara yol açmaz. Dozları ayarlandığı takdirde diş sağlığı için florür içeren macun kullanabilir ve okullarda vernik uygulamasını yaptırabiliriz.

“Sudaki florla macundaki floru ayırmak gerekir”

Çin ve Moğolistan gibi ülkelerin sularında yüksek dozda flor bulunması sebebiyle çocuklara yapılan zeka testi sonucunda, zekada gerilik tespit edildiğini söyleyen Dr. Öğretim Görevlisi Yılmaz: “Sudaki flor ile diş macunundaki floru birbirinden ayırmak gerekir. Mesela sıcak iklime sahip bölgelerde su daha fazla tüketildiğinden eğer bölgede suyun içerisinde yüksek miktarda flor varsa vücuda giren florda fazla olur. Suda bulunan flor litrede 1.5 mg ile sınırlı kalmak zorundadır. Mesela Isparta’da bu ikinin üzerindedir. Bu nedenle dişlerde bozukluk izlenir.

Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’nün diş bakımı ve çürükle mücadele konusuyla ilgili belli hedefleri var. Sıfır çürük hedefleniyor. 2000 yılı hedefi 5 yaşındaki çocukların yüzde ellisi, 2010 yılında yüzde sekseni, 2025 yılında da bu sayının yüzde 90’a çıkması hedefleniyor. Bunu hayata geçirmek için florlu macun kullanımı, florlu vernik ve jellerin lokal olarak kullanılması gerekiyor.

Flor uygulamaları diş hekimi kontrolü altında yapılmalıdır. Ebeveynler çocuklarına 6 yaşına kadar yardım edip, diş fırçalama alışkanlığı kazandırmalıdır. Yetişkinler ve çocuklar, abur cuburu fazla yemeyip diyete de dikkat etmeliler” diye ifade etti.

Çocuklarda macun dozlarına dikkat edin!

Belirtilen dozda çocuklarda diş macunu kullanılması kriterleri olduğunu söyleyen Yılmaz: “ 2 ve 3 yaşında 450 ppm macunu sürüntü şeklinde ebeveyn kontrolünde fırçalanmalıdır. Diş macunu kullanımı, 5-6 yaş aralığında 1000 ppm’ e çıkarabilir. Yutma olasılığı nedeniyle azaltılan aralıklar, 6 yaşından sonra çalkalama tükürme gibi işlemleri yapabildikleri için arttırılabilir. Artık kalıcı dişlerinde çıkması sebebiyle diş macunu değeri 6 yaşından sonra 1450 ppm değerine çıkarılarak, bezelye büyüklüğünde fırçaya sürülebilir ve bu basit yöntemle sağlıklı dişlere sahip olunabilir.”