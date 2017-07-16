Foça'da yaz hareketliliği

2017 turizm sezonunun gözde yerlerinden olan İzmir'in Foça ilçesinde birçok otelde doluluk oranı hala üst sevilerde. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, “Foça'da yerli ve yabancı pek çok misafirimiz var. Kışın 30 bin kişi olan nüfusumuz, yazın 100 binlere çıkıyor. Tüm ekiplerimizle birlikte sabah 6'da çalışmaya başlıyoruz. Çöp ve çevre temizliği konusunda 24 saat 3 vardiya çalışıyoruz. Herkesi doğa harikası, mavi bayraklı Foçamıza bekleriz. Bir isteği olan tatilcilerimiz belediye santraline not bırakarak bize ulaşabilir" diye konuştu.

Yaz kampları

Yerli müşterilerine farklı bir gün yaşatmak isteyen oteller, çeşitli animasyonlar ile müşterilerini eğlendirmeye devam ediyor. Otellerde hafta sonları yüzde 100 doluluk yaşanıyor. Foça'da yaz kampları da devam ediyor. 9-14 ve 15-17 yaş grubundan öğrenciler deniz ve doğa kampları ile tatil yapıyor. Foça Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar yaptığı yazılı açıklamada, “Kamplarda gençler; kişisel gelişim eğitimleri, kitap okuma saatleri, okçuluk, rafting, spor faaliyetleri, el sanatları, tiyatro ve müzik, deniz ve havuz etkinlikleri gibi birçok faaliyette akranlarıyla birlikte bir hafta boyunca keyifli bir tatil geçiriyor” dedi.