Diğer
Kategoriler

Foça'da yaz hareketliliği

Mavi bayraklı plajları ile gözde haline gelen Foça'da, yaz hareketliliği artarak devam ediyor. Kışın 30 bin olan nüfus, yazın 100 binlere çıkıyor.

Foçada yaz hareketliliği

16 Temmuz 2017 11:38

2017 turizm sezonunun gözde yerlerinden olan İzmir'in Foça ilçesinde birçok otelde doluluk oranı hala üst sevilerde. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, “Foça'da yerli ve yabancı pek çok misafirimiz var. Kışın 30 bin kişi olan nüfusumuz, yazın 100 binlere çıkıyor. Tüm ekiplerimizle birlikte sabah 6'da çalışmaya başlıyoruz. Çöp ve çevre temizliği konusunda 24 saat 3 vardiya çalışıyoruz. Herkesi doğa harikası, mavi bayraklı Foçamıza bekleriz. Bir isteği olan tatilcilerimiz belediye santraline not bırakarak bize ulaşabilir" diye konuştu.

Yaz kampları
Yerli müşterilerine farklı bir gün yaşatmak isteyen oteller, çeşitli animasyonlar ile müşterilerini eğlendirmeye devam ediyor. Otellerde hafta sonları yüzde 100 doluluk yaşanıyor. Foça'da yaz kampları da devam ediyor. 9-14 ve 15-17 yaş grubundan öğrenciler deniz ve doğa kampları ile tatil yapıyor. Foça Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar yaptığı yazılı açıklamada, “Kamplarda gençler; kişisel gelişim eğitimleri, kitap okuma saatleri, okçuluk, rafting, spor faaliyetleri, el sanatları, tiyatro ve müzik, deniz ve havuz etkinlikleri gibi birçok faaliyette akranlarıyla birlikte bir hafta boyunca keyifli bir tatil geçiriyor” dedi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!