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'Folklorik Bebeğimle Dünyam Değişsin' Projesi başladı

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneğinin "Folklorik Bebeğimle Dünyam Değişsin" projesi kapsamında Kapadokya gezisi düzenlendi.

Folklorik Bebeğimle Dünyam Değişsin Projesi başladı

10 Temmuz 2017 09:24

Kapadokya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini içinde barındıran, Güvercinlik Vadisi, Avanos ve Ürgüp gibi turistlik yerleri gezip tanımaları sağlanan kursiyerlere, ayrıca çömlek atölyeleri gezdirilerek çömlek yapım aşamaları uygulamalı olarak gösterildi.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, amaçlarının el sanatları eğitimi alan kursiyerlerin turistlik yörelerdeki hediyelik ürünlerin pazarlama tekniklerini görerek, vizyonlarını geliştirmek olduğunu ifade etti.
Projenin final programının 11 Temmuzda yapılacağını anımsatan Çomaklı, “Proje kapsamında folklorik kadın ve folklorik Dadaş kıyafetlerinin dikimi, nakış ve iğne oyası eğitiminin yanı sıra, çeşitli alanlarda seminerler ve bilinç yükseltme eğitimleri verdik. Bu projeyi meslek haline getirerek, kadınlarımız, turizm sektöründe ilimizde çok eksik olan hediyelik eşya konusunda bir boşluğu dolduracaklardır. Kadınlarımız ev ekonomisine katkı sağlayacaktır. Projemizin final programı 11 Temmuzda yapılacak" dedi. 


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