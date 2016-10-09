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‘Formulaz’ İstanbul’a taşındı

Eski bir Karadeniz geleneği olan ve her yıl Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi’nde düzenlenen 'Formulaz' yarışı İstanbul’a taşındı. Yarışta tahta arabalar kıyasıya rekabet etti.

Formulaz İstanbula taşındı

09 Ekim 2016 16:16
‘Formulaz’ İstanbul’a taşındı - Tıkla İzle

2009 yılında Karadeniz’de başlatılan, adı Formula 1 yarışlarından esinlenerek bulunan "Formulaz" İstanbul’a taşındı. Eski bir Karadeniz geleneği olan Formulaz'da tahta arabalarıyla yarışmaya katılan sporcular, araçlarını rampadan aşağıya saate yaklaşık 70 kilometre hızla sürerek geleneksel bir rekabete girişti.

Yarışa şampiyonlar da katıldı
Sarıyer Ferahevler Kaymakamlık Önü ile Japon Parkı Arası’nda gerçekleşen yarışma vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yarışın startını ise Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve ünlü manken Tuğba Özay verdi. Eğlenceli, zevkli ve heyecanın dorukta olduğu yarışa Rize’den gelen yarışmacılar kendi tasarladıkları tahta arabalarla katıldı. Ayrıca 2009’dan bu yana Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi’nde birincilik kazanan isimler de yarışa katıldı.

Yarışta lastik ayakkabı ve kıl çorap şartı var
Arabaların yarışmaya uygunluğu kontrol edilirken yol kenarlarına da saman balyaları yerleştirerek önlemler alındı. Lastik ayakkabı ve kıl çorap giyen yarışmacılar kask, kolluk ve dizlik takarak olası bir kazaya karşı önlem almayı da ihmal etmedi.

"Bu bir tanıtım ve gösteri yarışıdır"
İlk yarışın startını veren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Karadeniz’de geleneksel hale gelen yarışın uluslararası bir yarışmaya dönüştürülmesi için çalışacaklarını ifade etti. Genç, "İstanbul’da alışık olmadığımız ama Karadeniz’de 8 kez yapılmış bir yarışın İstanbul ayağını yapıyoruz. Bu bir tanıtım ve gösteri yarışıdır. Tunca Belediyesi, Sarıyer Belediyesi ve özellikle Formulaz Derneği ile beraber bu yarışı uluslararası bir yarışmaya döndürdüğümüzde hiç olmazsa geleneklerimizi, Karadeniz geleneklerimizi, tahta arabaların geleneğini aynı şekilde devam ettirmiş olacağız" dedi.
Gün boyu devam eden etkinlikte Karadeniz'in yöresel yemeklerinin stantları da yer buldu. Sürpriz sanatçının yer alacağı yarışta kazananlara ödül verilecek. 

Serdal Altıntepe 

Etiketler: Formula 1, formulaz, İstanbul’a taşındı


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