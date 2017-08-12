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Fotoğrafçı dükkanı değil kahvehane

Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan çoğu vefat etmiş insanların resimlerinin sergilendiği kahvehane vatandaşlara nostaljik bir hava yaşatıyor.

Fotoğrafçı dükkanı değil kahvehane

12 Ağustos 2017 14:34
Fotoğrafçı dükkanı değil kahvehane - Tıkla İzle

Adana'nın Kozan ilçesinde 30 yıldır hizmet veren bir kahvehane işletmecisi, aralarında çoğu vefat etmiş olan müşterilerinin de yer aldığı fotoğraflarını biriktirerek, iş yerinde sergiliyor.
Hacıuşağı Mahallesi'nde kahvehane sahibi Necat Karataş (53), yıllar önce yanında çalışan iki arkadaşının ölümünden sonra onların fotoğraflarını kahvehaneye asarak fotoğraf biriktirme macerasına başladığını kaydetti.
Duvarda asılı fotoğrafları gören bazı müşterilerinin de kendi fotoğraflarını verdiğini anlatan Karataş, 30 yıldan bu yana sayısız fotoğraf biriktirdiğini ve şuan kahvehanesinde 300’ün üzerinde insanın fotoğrafını sergilediğini kaydetti.
Karataş, "Benim iş yerinde iki tane abim vardı. Onlar rahmetli olunca bu resimlerin arkası geldi. Şuan üç yüzden fazla resim var kahvehanemde. İnsanlar eski resimlere baktıkça memnun oluyorlar. Bu şekilde resim biriktirmeye devam edeceğim” dedi.

Emre Bozdemir

 


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