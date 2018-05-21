Frankfurt'tan 16 saat gecikme ile İstanbul'a inen yolcular mağdur oldu

Frankfurt-İstanbul seferini yapması planlanan uçakta meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle 200'e yakın yolcu, 16 saat gecikme ile İstanbul'a indi. Yolcular arasında transit yolcuların da bulunduğu ve bağlantılı uçakları kaçırmalarından dolayı Sabiha Gökçen Havaalanı'nda bekledikleri öğrenildi.

Yolcular, uçak firmasının bir açıklama yapmamasına tepki gösterdiler. Yaşadıklarını anlatan bir yolcu, "Dün Almanya saatiyle saat 16.50'da Frankfurt'tan Sabiha Gökçen'e uçmak için limana 2 saat önce geldik. Uçağa alındıktan sonra uçakta teknik bir arıza olduğu ifade edilerek 18.00'de uçaktan indirilerek salona alındık. 'Yeni uçak gelecek' diyerek bizi saat 20.30'da otobüslerle otele yerleştirdiler. 'Sabah 08.50'de uçacaksınız' diyerek bizi otelden aldılar ve Frankfurt Havaalanı'na getirdiler. Arızası olan uçağın tamir edildiğini ve aynı uçakla İstanbul Sabiha Gökçen için saat 09.35'de havalandık. Yolcular olarak pilotla konuştuk, kendisinin de mağdur olduğunu, gerekli açıklamanın İstanbul'da yapılacağını söyledi. Biz de İstanbul'a indik. Fakat transit yolcu olduğumuz için bağlantılı uçağımız gitti. Sabiha'da da kimse bizimle ilgilenmedi. Yemek yiyin dediler. Biz uçuşumuzu devam ettireceğiz. İki gündür havalimanlarında perişan olduk. Bazı yolcuların seyahatlerine Atatürk Havalimanı'na giderek devam etmeleri gerekiyor. Kimseye ulaşamadığımız için nasıl hareket edeceğimizi bilemiyoruz" diyerek şirket yetkililerinin olaya açıklık getirmesini ve mağdur olan yolcuların mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Mehmet Koca

