Fransa Cumhurbaşkanı Macron Salzburg’ta

Avusturya’nın Salzburg kentinde Fransa, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek Salzburg Zirvesi öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Christian Kern ile bir araya geldi. Macron ile Kern ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başta ekonomi, güvenlik, göçmen sorunu olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerin ele alındığını belirten Macron, “AB üyesi ülkeler arasında aynı alanda çalışan kişilerin aynı ücreti alması gerekiyor. Avrupa iç pazarında aynı alanda çalışan kişilerin farklı sosyal standartlara ve gelirlere sahip olması Avrupa ruhuna ihanettir. Avrupa’da sığınmacı krizi devam ediyor. AB’nin sınırlılarını ortaklaşa koruması ve yeni bir göçmen yasası meydana getirmesi için reformlara ihtiyaç var” dedi.

“AVRUPA’DA GÜVENİN YENİDEN SAĞLANMALI”

Avusturya Başbakanı Kern ise, “Her iki ülkenin ortak hedefi Avrupa Birliği’ni güçlendirmektir. Bu hedefe ulaşabilmek için yapılması gerekenler ele alındı. AB içinde çalışanların gelir ve yaşam koşullarının düzenlenmesi Avusturya için önemli. AB üyesi ülkeler arasında aynı işte çalışan kişilerin gelir ve yaşam koşullarının eşit olması gerekiyor. Ülkelere göre değişkenlik gösteren, kazanç ve sosyal standartlar Avrupa’da sosyal adaletsizliğe neden oluyor. Avrupa genelinde ekonomik durumun güçlendirilmesi için birlik içinde mali politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Başta enflasyon, işsizlik sorunlarını çözmek ve yatırımların arttırılması için belirli kurallarla hareket edilmeli. AB için de vergi sisteminde de düzenlemeler yapılması gerekiyor. Avrupa’da güvenin yeniden tesis edilmesi gerekmektedir. Avrupa’nın temelinde olan güvenli ve huzurlu toplum anlayışını yeniden tesis etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Mehmet Emin Avcı