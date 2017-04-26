Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Dünya »
  • Fransa Dışişleri Bakanı: 'Suriye’nin Han Şeyhun bölgesinde sarin gazı kullanılmıştır'

Fransa Dışişleri Bakanı: 'Suriye’nin Han Şeyhun bölgesinde sarin gazı kullanılmıştır'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Esed rejiminin İdlip’in güneyindeki Han Şeyhun şehrine gerçekleştirilen saldırıda kimyasal silah kullanıldığını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı: Suriyenin Han Şeyhun bölgesinde sarin gazı kullanılmıştır

26 Nisan 2017 15:41

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Han Şeyhun şehrinde 4 Nisan tarihinde sarin gazı kullanılarak 100’den fazla kişinin öldürüldüğü kimyasal saldırıyla ilgili Fransa’nın istihbarat servislerinin yaptığı araştırmalarda elde edilen deliller basınla paylaşıldı. Elysee Sarayı’ndaki Güvenlik Konseyinden çıkıp açıklama yapan Ayrault, “Fransa istihbaratı tarafından elde edilen delillere göre Suriye’de Beşşar Esad’e bağlı birlikler şüphe götürmez biçimde 4 Nisan’daki saldırıda sarin gazı kullanmıştır. Çünkü elimizde daha önceki saldırılardan bazı örnekler vardı ve kıyas yapabildik” dedi.

Han Şeyhun’da 4 Nisan’da işlenen saldırıda 31’i çocuk, 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) 19 Nisan’da Han Şeyhun şehrindeki saldırıda sarin gazının kullanıldığını açıklamıştı. Böylece ABD, Birleşik Krallık, Türkiye ve Fransa aynı sonuçlara ulaştı. 

Etiketler: Esed rejimi, Fransa, Jean-Marc Ayrault


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!