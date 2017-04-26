Fransa Dışişleri Bakanı: 'Suriye’nin Han Şeyhun bölgesinde sarin gazı kullanılmıştır'

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Han Şeyhun şehrinde 4 Nisan tarihinde sarin gazı kullanılarak 100’den fazla kişinin öldürüldüğü kimyasal saldırıyla ilgili Fransa’nın istihbarat servislerinin yaptığı araştırmalarda elde edilen deliller basınla paylaşıldı. Elysee Sarayı’ndaki Güvenlik Konseyinden çıkıp açıklama yapan Ayrault, “Fransa istihbaratı tarafından elde edilen delillere göre Suriye’de Beşşar Esad’e bağlı birlikler şüphe götürmez biçimde 4 Nisan’daki saldırıda sarin gazı kullanmıştır. Çünkü elimizde daha önceki saldırılardan bazı örnekler vardı ve kıyas yapabildik” dedi.

Han Şeyhun’da 4 Nisan’da işlenen saldırıda 31’i çocuk, 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) 19 Nisan’da Han Şeyhun şehrindeki saldırıda sarin gazının kullanıldığını açıklamıştı. Böylece ABD, Birleşik Krallık, Türkiye ve Fransa aynı sonuçlara ulaştı.