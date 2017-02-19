Fransa'da polisin geçtiğimiz haftalarda 22 yaşındaki bir gence copla tecavüz etmesini ve polisin gençlere yönelik şiddetini protesto etmek için başkent Paris ve banliyölerinde başlayan gösteriler son iki haftadır aralıksız sürüyor. Paris’in 18’inci bölgesinde yüzlerce genç polis şiddetini protesto etmek için bir araya geldi. Polis, başkent Paris'in farklı noktalarında düzenlenen gösterilerde olağanüstü hal kapsamında sıkı güvenlik önlemleri aldı. Gösteri alanına girenlerin üzerini ve çantalarını arayan polis, patlayıcı veya iş yerlerine zarar verecek demir çubuk benzeri yabancı maddelere el koydu.

Gösterinin yapılacağı meydana çıkan tüm cadde ve sokaklar ise jandarma ve polis tarafından trafiğe kapatılırken, polis izinsiz olarak yürüyüş yapmak isteyen göstericilere de engel oldu. Gösteriye katılan gençler sık sık “Adalet istiyoruz”, “Theo'ya şiddet uygulanan polislerin cezalandırılmasını istiyoruz”, “Polis şiddetine son”, “Polis cinayetleri son bulsun” sloganları attılar.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, Paris'te polisin bir gence cinsel saldırıda bulunmasının ardından başlayan protestolar sonucu başkent banliyölerinde başlayan gerginliğin hala sürdüğünü bildirdi. Paris'in Aulnay-sous-Bois banliyösünde kimlik kontrolü esnasında polis tarafından cinsel saldırıya uğrayan Theo'ya 60 gün iş göremez raporu verilmişti. Saldırıya ilişkin açığa alınan 4 polisten biri hakkında “cinsel saldırı”, diğerleri hakkında ise “kasten şiddet uygulamak” suçundan soruşturma açıldı.

Öte yandan, Fransız aşırı sağ parti Ulusal Cephe lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Marine Le Pen, ülkede polis şiddetine karşı düzenlenen gösterilerin yasaklanması gerektiğini savunuyor. Le Pen, partinin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Ülkemizde olağanüstü hal yasası uygulanırken, bu gösteriler sistematik şekilde devam ederek şiddet ve nefret aşılanıyor. Hükümetin düzeni sağlamak için protestoları yasaklamamasını anlamış değiliz” ifadelerini kullandı. Gösterilerde polis ve polis güçlerine hakaret edildiğini dile getiren Le Pen, yetkililerden büyük bir güvenlik riski taşıyan protestolar hakkında yasaklama kararı almasını istedi.

Tansu Sarıtaylı

