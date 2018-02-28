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Fransa’da milletvekiline ölüm tehdidi içeren ırkçı mektup

Fransa’da siyahi kadın milletvekili Leatitia Avia’ya ölüm tehdidi içeren bir mektup gönderildi.

Fransada milletvekiline ölüm tehdidi içeren ırkçı mektup

28 Şubat 2018 23:25

Fransa’da yaşayan Afrika kökenli milletvekili Leatitia Avia’ya ırkçı bir mektup gönderildi. Mektupta iktidardaki Cumhuriyetçi Yürüyüş Hareketi (LREM) milletvekili ölümle tehdit edildi. Mektuptaki tehdit ve hakaret içeren sözler sosyal medyada tepki çekerken, diğer milletvekilleri de arkadaşlarına destek oldu.

“Zenciler insan ile maymun arasındadır. Günlerini say, işini bitireceğiz” şeklinde hakaretlerin yer aldığı mektupta ayrıca Afrika’nın sömürge dönemi övülerek, Afrika’nın Fransa’nın parasını sömürmeye çalıştığı belirtildi. Mektubu Twitter’dan paylaşan Avia, mektubu gönderen kişinin bulunması için şikayette bulunduğunu açıkladı. Bu saldırının bir ilk olmadığını dile getiren Avia, “Düzenli olarak sosyal medyadan ırkçı hakaretlere maruz kalıyorum” dedi. 

 

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