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Fransa'da mültecilerin yemek kavgası: 16 yaralı

Fransa’da mülteci gruplar arasında çıkan yemek kavgasında 16 kişi yaralandı.

Fransada mültecilerin yemek kavgası: 16 yaralı

22 Ağustos 2017 11:28

Fransa'nın kuzeyinde İngiltere'ye geçiş noktası olarak kullanılan Calais kentindeki 150 ila 200 mülteci arasında gece yarısı yemek kavgası çıktı. Pas-de-Calais Bölge Valiliği, çıkan kavgada 16 mültecinin yaralandığını açıkladı. Afganlar ile Eritreliler arasında çıkan kavgaya bazı mülteciler de demir sopalar ile müdahale etti. Mültecilere yemek yardımı yapıldığı sırada çıkan kavga ise hızla büyüdü.

Bölgede yardım dağıtan dernek olaydan devleti sorumlu tutarak, gerek yemek yardımı gerekse güvenliğin sağlanmadığını ifade etti.  

Özlem Kaplan

Etiketler: Fransa, mülteci


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