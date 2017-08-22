Fransa'da mültecilerin yemek kavgası: 16 yaralı

Fransa'nın kuzeyinde İngiltere'ye geçiş noktası olarak kullanılan Calais kentindeki 150 ila 200 mülteci arasında gece yarısı yemek kavgası çıktı. Pas-de-Calais Bölge Valiliği, çıkan kavgada 16 mültecinin yaralandığını açıkladı. Afganlar ile Eritreliler arasında çıkan kavgaya bazı mülteciler de demir sopalar ile müdahale etti. Mültecilere yemek yardımı yapıldığı sırada çıkan kavga ise hızla büyüdü.

Bölgede yardım dağıtan dernek olaydan devleti sorumlu tutarak, gerek yemek yardımı gerekse güvenliğin sağlanmadığını ifade etti.

Özlem Kaplan