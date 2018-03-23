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Fransa'da rehine alarmı

Fransa’nın Carcasson kendindeki bir süpermarkete saldırı düzenlendi.

Fransada rehine alarmı

23 Mart 2018 14:04

Fransa’nın İspanya sınırına yakın Carcasson kentindeki Trebes kasabasındaki bir süpermarkete ateş açıldı. Saldırgan üç polis ve bir jandarma ile yaşadığı çatışmada yaralandıktan sonra U isimli bir süpermarkete girip içerdeki 8 kişiyi rehin aldı. Yerel saatle 11.00 sıralarında meydana gelen rehine krizi olayının duyurulmasının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Saldırganın DEAŞ’lı olabileceği iddia ediliyor.
Fransa Başkanı Edouard Philippe olayı “Son derece ciddi” olarak nitelendirdi. Trebes Belediye Başkanı saldırıda iki kişinin yaralandığını söyledi.  

 

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