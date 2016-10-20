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Fransız Bakan’dan İran açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Paris’te gerçekleştirilen Musul Konferansı’nın ardından düzenlenen basın toplantısında, “İran gölgenin güçlü ülkelerinden. Bölgenin güvenliği açısından toplantıda yer alması gerekiyordu” dedi.

Fransız Bakandan İran açıklaması

20 Ekim 2016 23:02

Musul’un geleceğini görüşmek üzere Fransa’nın başkenti Paris’te Musul Konferansı gerçekleştirildi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yirmi ülke ile Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Arap Ligi’nin katımlıyla Fransa Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande yaptı. Toplantı esnasında Irak Başbakanı Haydar İbadi, video konferans bağlantısı ile son gelişmeler hakkında toplantıya katılanları bilgilendirdi. Toplantıda Türkiye’ye Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın temsil etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ve Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi’nin başkanlık ettiği toplantı sonrası Ayrault ile El Caferi ortak basın toplantısı düzenledi. Musul’un DAEŞ terör örgütünden temizlenme sonrası alınacak tedbirler ve yönetimi konusunun ele alındığını söyleyen Ayrault ve Caferi, insani yardımların BM öncülüğünde ulaştırılması konusunun da ele alındığını ifade etti.

Fransa’nın bölgede 4 bine yakın askeri gücü olduğunu dikkat çekilen açıklamada, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğü göz önünde bulundurulacağının altı çizildi. DAEŞ’in tuzaklarının olduğunu bu nedenle de operasyon her ne kadar tamamlanmış olsa da dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. DAEŞ’ten temizlenen bölgenin ve bölge halkının durumu ile ulaşım yollarının kısa sürede açılması ve yardımların ulaştırılması için gayret sarf edileceği belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, basın mensuplarının İran’ın toplantıya sonradan davet edilmesi üzerine 1 haftada nelerin değiştiğine dair soruya, “İran gölgenin güçlü ülkelerinden. Bölgenin güvenliği açısından toplantıda yer alması gerekiyordu” yanıtını verdi.

Etiketler: Fransa, iran


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