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Fransız Cumhurbaşkanı adaylarının ikinci tur afişleri

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura yüzde 24 ile çıkan "Yürüyüş" hareketinin adayı Emmanuel Macron ve yüzde 21,2 ile çıkan aşırı sağ Milli Cephe (FN) adayı Marine Le Pen yeni afişlerini paylaştı.

Fransız Cumhurbaşkanı adaylarının ikinci tur afişleri

26 Nisan 2017 18:34

Temsil sorunları yaşanan bu seçimde Fransa'yı birleştirici çoğunluğa ulaşamamış iki aday yeni imajlar ve sloganları ile Fransa'yı ikna etme peşinde. Le Pen soy isminin markalaştığı FN partisinde ikinci tur afişinde Le Pen ismi ve FN ibaresi özellikle bulunmuyor. Le Pen soy ismini daha önce seçilmek için kullanan aile bireyleri arasında Marine Le Pen'in milletvekili yeğeni Marion Le Pen bulunuyor. Asıl soy ismi farklı olan genç milletvekili teyzesi ve dedesinin Le Pen soy isminin marka değerinden yararlanıp milletvekili seçilmişti.
Soy ismini yerine göre ön plana alıp yerine göre geri plana atan Le Pen ailesi siyasetçileri ikinci turda bu soy isimle oy vermesini istedikleri "diğer" Fransızları ürkütmek istemiyor. Her iki adayın da Fransa'nın birleştirici aday olma isteği afişlerinde görülebiliyor. Macron ve Le Pen sade, lacivert ve beyaz tonlarında renkler seçerek, herhangi bir parti ibaresi bulundurmaksızın "Fransa" sloganı paylaştı.

Macron "Beraber Fransa" derken Marine Le Pen "Fransa'yı seçmek" sloganını kullandı. Macron sloganı ile 1988'de Jacques Chirac'ın "Fransa beraber" sloganını hatırlattı. Macron da yine Le Pen gibi hareketini hatırlatan herhangi bir logo veya yazı paylaşmadan sade bir afiş tercihinde bulundu. 

Özlem Kaplan

Etiketler: Fransız Cumhurbaşkanı adayları, ikinci tur


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