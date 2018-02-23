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Fren yerine gaza bastı, cipiyle dükkana girdi

Bodrum’da fren yerine gaza basan sürücü cipi ile hediyelik eşya satan dükkana girdi. İşletme sahibinin, cip dükkana girmeden saniyeler önce dışarı çıktığı için kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Fren yerine gaza bastı, cipiyle dükkana girdi

23 Şubat 2018 19:04

Kaza, Yeniköy Mahallesi Hamam Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. idaresindeki 48 BD 637 plakalı cip sürücüsü fren yerine gaza basınca sokakta faaliyet gösteren dükkana girdi. Cam çerçevenin inip ortalığın savaş alanına döndüğü dükkanda maddi hasar oluştu. Dükkanın işletmecisi Harun Aksu’nun ise kazadan saniyeler önce dışarı çıktığı öğrenilirken o esnada içeride kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araç bölgeden kaldırıldı.
Dükkanın işletmecisi Harun Aksu, yaptığı açıklamada “Ben dükkandaydım, bir saniyeliğine dışarı çıkmıştım. Ne yapmak için çıktığımı hatırlamıyorum. Her şey bir anda gelişti. Bir gaz sesi ve gürültü duydum, arkamı döndüğümde araç içerideydi. Ben daha sonra şoka girdim, çünkü bir saniye ile kurtuldum” dedi. 

Eren Ayhan

Etiketler: Bodrum, fren, kaza

 

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