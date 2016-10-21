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Freni boşalan kamyon bir araca çarpıp eve girdi

Tekirdağ’da freni boşalan kamyon, önce refüje sonra ticari bir araca çarptıktan sonra boş bir eve girerek durabildi.

Freni boşalan kamyon bir araca çarpıp eve girdi

21 Ekim 2016 16:58

Kaza, Tekirdağ’ın Merkez ilçesi Süleymanpaşa Belediyesi’ne bağlı Altınova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Akbaş’ın kullandığı 59 KA 444 plakalı kamyon freninin boşalması sonucu, önce orta refüje ardından da Serkan Kadayıfçı hakimiyetindeki 59 UU 324 plakalı ticari araca çarptı. Direksiyon hakimiyetini sağlayamayan sürücü yoldan çıkarak Remziye Eren’e ait müsatakil eve çarpıp durabildi. Evin alt katında kimsenin olmaması can kaybını önlerken, ticari araçta bulunan Serkan Kadayıfçı hafif yaralandı.

Olay sırasında evin üst katında yaşayan bir kadın, temizlik yaptığını ifade ederek, "Ne olduğunu bilemedim. Evde temizlik yapıyordum bir anda yüksek bir gürültü sesi geldi. Dışarı çıktığımda kamyonun eve çarptığını gördüm. Başkada bir şey göremedim" dedi.

Kaza anında kamyon şoförünün virajı dönmeseydi takla atacağını söyleyen Celil Bozatlı, "Su taşıyan araca çarpıp öbür tarafa attı, direk geldi eve çarptı" diye konuştu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Serkan Kadayıfçı’yı hastaneye kaldırırken, güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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