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Freni boşalan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 5 yaralı

Gaziantep'te freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Aralarında polis aracının da karıştığı zincirleme kazada, birbirine giren aracı polis de ayıramadı.

Freni boşalan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 5 yaralı

09 Ağustos 2017 21:06
Freni boşalan kamyon araçlara çarptı: 5 yaralı - Tıkla İzle

İddiaya göre, Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nden Yeşilvadi Parkı istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü belirlenemeyen kömür ve hurda yüklü kamyonun freni boşaldı. Rampa aşağıya hızla ilerleyen kamyon Yeşilvadi Bulvarı Dutluk kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen biri motosiklet, biri polis aracı olmak üzere toplam 6 araç kazaya karıştı. 5 kişini yaralandığı kazada araçlarda ise büyük maddi hasar meydana geldi.

Yapışan araçları ayıramadılar

Polis inceleme ve tutanakların ardından araçları yoldan çekmek istedi. Kazada çarpmanın etkisiyle birbirine giren araçları ayırmaya çalışan polis memurları ve vatandaşlar, bir süre araçları ayırmaya çalıştı. Araçları kaldırmak isteyen polis ve vatandaşlar başarılı olamayınca bu kez öndeki aracı iterek ayırmaya çalıştı. Başarılı olamayınca bu kez iki aracı da iterek kavşağın karşısına geçirmeye çalıştılar. Kavşağın ortasına kadar iteklenen araçlar, bir süre sonra kendiliğinden ayrıldı. Yol ortasındaki iki araçta vatandaşların yardımıyla yoldan çekildi. Kaza nedeniyle kavşağın 4 yöne de yol, uzun süre kontrollü şekilde verildi.

Kontrollü sağlanan ulaşım nedeniyle kavşağın her yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. 

Serhat Demir - Orhan Erkılıç
 

Etiketler: fren, Gaziantep, kırmızı ışık


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