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Freni patlayan yolcu otobüsünün dehşet saçtığı anlar MOBESE'ye yansıdı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde freni patlayan yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen 6 aracı biçtiği kazanın dehşet veren görüntüleri ortaya çıktı.

Freni patlayan yolcu otobüsünün dehşet saçtığı anlar MOBESEye yansıdı

17 Kasım 2016 09:25
Freni patlayan yolcu otobüsünün dehşet saçtığı anlar MOBESE'ye yansıdı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre kaza, 30 Ekim 2015 tarihinde İskenderun-Antakya karayolu Deniz Er Eğitim Alayı istikametinde meydana geldi. İçerisinde sadece şoförün olduğu öğrenilen ve Antakya ilçesinden İskenderun ilçesine giden 21 EM 089 plakalı yolcu otobüsünün rampadan inerken freni patladı. Otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen 27 V 2778 plakalı minibüsü, 31 T 4373 plakalı taksiyi, 31 M 4403 plakalı minibüs ve plakaları öğrenilemeyen 3 aracı biçti. Duramayan yolcu otobüsü, yaklaşık 800 metre ileride Hatay Büyükşehir Belediyesinin yol çalışması yaptığı yerde çukurlar sayesinde durabildi. Emekli polis memuru Ali Kuzu, Ali Çelik, Oğulcan Kahraman, Sebahat Yıldırım ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin yaralandığı kazanın MOBESE kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
(ADN-CC-Y) 


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