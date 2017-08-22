Diğer
Kategoriler

FSMVÜ yöneticileri Silivri’deki darbe davasını yakından takip ediyor

Silivri’de görülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Yurtta Sulh Konseyi İstanbul yapılanması davasını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yöneticileri yakından takip ediyor.

FSMVÜ yöneticileri Silivrideki darbe davasını yakından takip ediyor

22 Ağustos 2017 11:32
FSMVÜ yöneticileri Silivri’deki darbe davasını yakından takip ediyor - Tıkla İzle

Silivri Cezaevi önündeki duruşma salonunda görülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Yurtta Sulh Konseyi davasını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversite yöneticileri yakından takip etti.
Silivri’ye gelerek duruşmayı izleyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, davayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Duruşmaya verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Duman, “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak, bir eğitim kurumu olarak şehit ve gazilerimizin davasında öğretim üyesi ve idari birim çalışanlarımız adına izleyici olarak bu gün buradayız. Malum bu FETÖ neredeyse bütün mesaisini Türkiye’mizde ve dünya çapında eğitim kurumlarında kullandı ve bu eğitim üzerinden gücünü arttırdı. Maalesef Türkiye’mizde Yükseköğretim kurumundan, ortaöğretim kurumuna varana kadar pek çok eğitim kurumuna sahip oldu. Biz bu durumun farkında bir üniversite olarak bugün bu dava ile ilgilendik. Maalesef yine işin elebaşları bir şekilde hemen yurt dışına kaçtıkları için ikinci ve üçüncü sınıf faillerini dinlemiş gibi olduk. Daha önceki duruşmalarda da izlenen görüntüyü biz de burada görmüş olduk. İnkâr ve yalan üzerine kurulu bir ifade dinledik. Belli ki bütünüyle tek bir örgüt elinden yönetiliyorlar. Biz adaletin yerine geleceğine inanıyoruz. Türk adaletine güveniyoruz. Bu hainler gereken cezayı elbette ki bulacaklar. Bu anlamda biz de adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, FETÖ davası, Silivri Adliyesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç