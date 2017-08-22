FSMVÜ yöneticileri Silivri’deki darbe davasını yakından takip ediyor

Silivri Cezaevi önündeki duruşma salonunda görülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Yurtta Sulh Konseyi davasını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversite yöneticileri yakından takip etti.

Silivri’ye gelerek duruşmayı izleyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, davayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Duruşmaya verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Duman, “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak, bir eğitim kurumu olarak şehit ve gazilerimizin davasında öğretim üyesi ve idari birim çalışanlarımız adına izleyici olarak bu gün buradayız. Malum bu FETÖ neredeyse bütün mesaisini Türkiye’mizde ve dünya çapında eğitim kurumlarında kullandı ve bu eğitim üzerinden gücünü arttırdı. Maalesef Türkiye’mizde Yükseköğretim kurumundan, ortaöğretim kurumuna varana kadar pek çok eğitim kurumuna sahip oldu. Biz bu durumun farkında bir üniversite olarak bugün bu dava ile ilgilendik. Maalesef yine işin elebaşları bir şekilde hemen yurt dışına kaçtıkları için ikinci ve üçüncü sınıf faillerini dinlemiş gibi olduk. Daha önceki duruşmalarda da izlenen görüntüyü biz de burada görmüş olduk. İnkâr ve yalan üzerine kurulu bir ifade dinledik. Belli ki bütünüyle tek bir örgüt elinden yönetiliyorlar. Biz adaletin yerine geleceğine inanıyoruz. Türk adaletine güveniyoruz. Bu hainler gereken cezayı elbette ki bulacaklar. Bu anlamda biz de adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

