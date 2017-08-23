Diğer
Kategoriler

Fuat Uğur: 'Tahir Elçi'nin ölümünden Ahmet Hakan sorumlu'

Medya Kritik'in bugün yayınlanan bölümünde Fuat Uğur'un "Tahir Elçi'nin ölümüne Ahmet Hakan sebep oldu" açıklaması gündeme damgasını vurdu.

Fuat Uğur: Tahir Elçinin ölümünden Ahmet Hakan sorumlu

23 Ağustos 2017 12:39
Fuat Uğur: 'Tahir Elçi'nin ölümünden Ahmet Hakan sorumlu' - Tıkla İzle

Fuat Uğur ve Cem Küçük, TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Programa damga vuran olaysa Tahir Elçi'nin eşinin yaptığı açıklamayı hatırlatan Fuat Uğur'un "Tahir Elçi'nin ölümüne Ahmet Hakan sebep oldu" sözleriydi.

'Bunların ne olduğunu bütün Türkiye biliyor'

Ahmet Hakan'ı eleştiren Cem Küçük de, "Bu isimler bir çok konuda savunma psikolojisiyle hareket ediyorlar. Ama boşuna bunların ne olduğunu bütün Türkiye ve bizler de biliyoruz. Bu şahıslar teflon tava gibi olduğu için bunlara bir şey yapışmaz" diye konuştu. 

Etiketler: ahmet hakan, cem küçük, fuat uğur, TGRT Haber


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç