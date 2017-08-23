Fuat Uğur: 'Tahir Elçi'nin ölümünden Ahmet Hakan sorumlu'

Fuat Uğur ve Cem Küçük, TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Programa damga vuran olaysa Tahir Elçi'nin eşinin yaptığı açıklamayı hatırlatan Fuat Uğur'un "Tahir Elçi'nin ölümüne Ahmet Hakan sebep oldu" sözleriydi.

'Bunların ne olduğunu bütün Türkiye biliyor'

Ahmet Hakan'ı eleştiren Cem Küçük de, "Bu isimler bir çok konuda savunma psikolojisiyle hareket ediyorlar. Ama boşuna bunların ne olduğunu bütün Türkiye ve bizler de biliyoruz. Bu şahıslar teflon tava gibi olduğu için bunlara bir şey yapışmaz" diye konuştu.