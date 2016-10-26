Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde Adana merkezli Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta kadınları, çocuklarını kaçırıp göstermeme tehdidi ve çıplak görüntülerini internete koyma tehdidiyle fuhuş yaptırdığı ileri sürülen babalı kızlı çeteye yönelik operasyon yaptı. 13 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda Ömer B., kızı 14 yaşındaki E.B. ile çete üyeleri Muhammet U. (31), Rezzan Ş. (36), Süleyman Y. (49), Ender T. (38), Salim T. (38), Mehmet Y. (33), Oğuzhan O. (21), Mehmet D. (36), Ekrem E. (77), Hamdullah İ. (29) ve Şirvan A. (29) gözaltına alındı.

Zanlılar ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar ifadelerinin ardından "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, insan ticareti yapmak, fuhşu kolaylaştırmak, şiddet uygulamak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Ayrıca çetenin mağdur ettiği 16 kadının evine de gidilerek kadınlar ifadesine başvurulmak üzere emniyete getirildi.

Çocuğu olmayan kadının evinde bebek bulundu

Polis, çetenin mağdur ettiği ve fuhuş yaptırdığı kadınlardan biri olan Mürşide T.'nin evine geldiğinde 2 aylık kız bebekle karşılaştı. Polis fuhuş yapmaktan daha önce de işlem yaptığı Mürşide T.'nin çocuğunun olmadığını bildiği için bebeğin kime ait olduğunu sordu. Mürşide T. önce bebeğin arkadaşına ait olduğunu, kendisine emaneten bıraktığını söyledi ancak polis buna inanmayınca Mürşide T.'nin bebeğin yine fuhuş operasyonunda mağdurlardan Gülşah T. olduğunu belirterek, "Bebeği cami avlusuna atacaklardı ben de yazık benim çocuğum olmuyor getirin ben bakarım dedim. Bana getirdiler daha yeni geldi ismini bile koymadım" dediği öğrenildi. Polis, bebeği ve Mürşide T.'yi emniyete götürdü. Bu sırada Mürşide T. gözyaşlarına boğuldu.

"Bebeği öz annesi satacaktı"

Polis bu ifade üzerine operasyon kapsamında mağdur olarak emniyete getirilen Gülşah T.'ye bebeği sordu. Gülşah T. bebeğe bakamayacak durumda olduğu için önce satmak istediğini ancak bebeği satamayınca cami avlusuna koymaya karar verdiklerini bu sırada Mürşide T.'nin durumu öğrenip 'benim bebeğim olmuyor bana verin' deyince bebeği Mürşide T.'ye verdiğini söyledi.

Polis Gülşah T.'ye bebeğin babasını sorduğunda operasyon kapsamında gözaltına alınan Ender T. olduğunu söyledi. Polis bu ifade üzerine Ender T.'nin bebekle ilgili ifadesini aldı. Ancak Ender T., Gülşah T.'nin hamile kaldığı dönemde kendisinin cezaevinde olduğunu, bebeğin babasının kendisi olmadığını ileri sürdü. Polis yapılan bu araştırmadan sonra Gülşah T.'nin 4 çocuğunun daha olduğunu, onların da yurtta olduğunu belirledi. Polis bilgilerden sonra Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile görüşüp daha ismi bile olmayan bebeği devlete teslim etti. Bebek 'sevgi evleri'ne yerleştirildi. Bebeğe kimlik çıkartmak için çalışma başlatan görevliler, bebeğin babasının belirlenmesi için DNA testine başvuracak.

Operasyon kapsamında Muhammet U. ile Ömer B. tutuklanırken, bebeğin babası olduğu ileri sürülen Ender T. ile birlikte 11 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Fatih Keçe

ADANA