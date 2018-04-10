Diğer
Kategoriler

Funda Alkayış kimdir? Survivor Funda KİM?

Funda Alkayış kimdir? Survivor Funda KİM? Survivor 2018'de gönüllüler takımında yarışan bir isim daha Funda Alkayış'tır. Kickboks ile uğraşan Funda Alkayış ödül oyununda boğulma tehlikesi atlatıyor. Peki Funda Alkayış kimdir? Survivor Funda ne iş yapar? Survivor Funda'ya ne oldu? İşte Funda Alkayış hakkında merak edilenler...

Funda Alkayış kimdir? Survivor Funda KİM?

10 Nisan 2018 00:20

Funda Alkayış kimdir? Survivor Funda KİM? Gönüllüler takımının en gözde isimlerinden biri de Funda Alkayış. Survivor'da ki performansıyşa göz dolduran Funda Alkayış, kick boksla uğraşıyor. Gönüllüler takımında yer alan Funda, kadınlar arasında en iyi performana sahip olanlardan biri. Bir çok yarışta takımına puan getirmiş ve ödülde büyük katkısı olmuştur. Survivor'un bu akşamki bölümünde ise Funda adeta sevenlerini korkutttu. Su parkurunda olan yarışmada Funda, suya atladığı esnada boğulma tehlikesi atlattı. Suya batan Funda kenarda bekleyen yarışmacıları çok korkuttu. Funda'nın yardımına ekiptekiler ve yarışmacılar koştu.Funda'nın durumu merak konusu oldu. Peki Funda Alkayış kimdir? Survivor Funda'ya ne oldu? Survivor Funda ne iş yapar? Survivor'da yarışan Funda Alkayış mesleği nedir? Survivor Funda yaşı kaç? İşte Funda Alkayış hakkında tüm merak edilenler...

FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?

Funda Alkayış, 1987 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Alkayış, 2009 yıılında başladığı sporu hayatına dahil etti ve dövüş sporları olan Kick Boks, Wushu ve Muay-Thai ile uğraşmaktadır.

 

50 kiloda Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğu elde etmiştir. 24 maçta 23 galibiyet 6 nakavt ile birçok başarıya imza atan Alkayış'ın 9 kez Türkiye şampiyonluğu ve dünya ikinciliği ile üçüncülüğü bulunuyor.

Etiketler: funda alkayis, fundaya ne oldu, survivor funda, survivor gönüllüler

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç