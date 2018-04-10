Funda Alkayış kimdir? Survivor Funda KİM? Gönüllüler takımının en gözde isimlerinden biri de Funda Alkayış. Survivor'da ki performansıyşa göz dolduran Funda Alkayış, kick boksla uğraşıyor. Gönüllüler takımında yer alan Funda, kadınlar arasında en iyi performana sahip olanlardan biri. Bir çok yarışta takımına puan getirmiş ve ödülde büyük katkısı olmuştur. Survivor'un bu akşamki bölümünde ise Funda adeta sevenlerini korkutttu. Su parkurunda olan yarışmada Funda, suya atladığı esnada boğulma tehlikesi atlattı. Suya batan Funda kenarda bekleyen yarışmacıları çok korkuttu. Funda'nın yardımına ekiptekiler ve yarışmacılar koştu.Funda'nın durumu merak konusu oldu. Peki Funda Alkayış kimdir? Survivor Funda'ya ne oldu? Survivor Funda ne iş yapar? Survivor'da yarışan Funda Alkayış mesleği nedir? Survivor Funda yaşı kaç? İşte Funda Alkayış hakkında tüm merak edilenler...

FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?

Funda Alkayış, 1987 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Alkayış, 2009 yıılında başladığı sporu hayatına dahil etti ve dövüş sporları olan Kick Boks, Wushu ve Muay-Thai ile uğraşmaktadır.

50 kiloda Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğu elde etmiştir. 24 maçta 23 galibiyet 6 nakavt ile birçok başarıya imza atan Alkayış'ın 9 kez Türkiye şampiyonluğu ve dünya ikinciliği ile üçüncülüğü bulunuyor.