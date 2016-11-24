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Fünye ile patlatılan şüpheli çantadan İncil çıktı

Samsun'da otobüs durağına bırakılan ve bomba olma ihtimaline karşı fünye ile patlatılan şüpheli çantadan İncil çıktı.

Fünye ile patlatılan şüpheli çantadan İncil çıktı

24 Kasım 2016 15:29
Fünye ile patlatılan şüpheli çantadan İncil çıktı - Tıkla İzle

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı Opera otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağına asılı halde fark edilen sırt çantasını gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Çantanın içinde bomba olma ihtimali üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Bomba İmha ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik şeridi çekerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha ekiplerinin fünye ile patlattığı çantanın içinden İncil, tıraş makinesi, tırnak makası, diş macunu, şampuan ve uyku tulumu çıktı. Polis çantadan çıkan malzemelere el koyarken, çantanın sahibinin yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. 

Muammer Ay-Kenan Akyüz


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