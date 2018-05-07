Futbolda üniversite şampiyonu belli oldu

Işık Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı turnuvanın grup mücadelelerinde; Özyeğin Üniversitesi - Sabancı Üniversitesi - Yeditepe Üniversitesi - İstanbul Medeniyet Üniversitesi'yle karşılaşan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Futbol Takımı, namağlup bir şekilde çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Türk Alman Üniversitesini 7-0, yarı final ise Işık Üniversitesini 2-0 yenen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Futbol Takımı finale yükselmeyi başardı.

Finalde Özyeğin Üniversitesi ile karşılaşan İstanbul Esenyurt Üniversitesi nefes kesen mücadelenin 90'ıncı dakikasına 0-2 yenik girmesine rağmen, son dakikalarda bulduğu 2 golle skoru eşitledi. Şampiyonu belirleyecek penaltılarda rakibini 7-6 ile saf dışı bırakan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Futbol Takımı şampiyonluğa ulaşırken, 1. Lig klasmanına da yükselmeyi başardı.

“Futbol mucizesi gerçekleştirdik”

Maç sonunda İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyesi ve Futbol Takımı antrenörü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Soyal öğrencilerini tebrik etti. Soyal "Umutlarımızın tükendiği noktada futbol mucizesi gerçekleştirdik. Takımımız her türlü övgüyü hak ediyor. Son dakikaya kadar pes etmediler ve şampiyonluğa ulaştılar. Birinci Lig'de de başarılı sonuç alacağımıza eminim" şeklinde konuştu.

“Her zaman destekçileriyiz”

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak da öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik ederek ‘’Sportif ve kültürel birçok etkinliğe üniversitemiz olarak büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerini en konforlu ve donanımlı spor alanlarında almaları için gereken tüm adımları atıyoruz. Tüm bu emeklerin karşılığını aldığımızı görmek bizlere mutluluk veriyor. Ben Futbol takımımızın 1. Ligde de aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceğine inanıyorum. Üniversite olarak onların en büyük yardımcısı ve destekçisiyiz’’ dedi.



Maçın ardından Futbol takımı ve Futsal takımı kupalarını İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak’a sundu.