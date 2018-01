G. Manisaspor, Rize’ye direnemedi

Göreve bu hafta başladığını belirterek sözlerine başlayan G.Manisaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Takımın başında 2 antrenman yapabildik. Bir antrenmanda da oyuncuların boykotu oldu. Maalesef çok fazla çalışma fırsatı bulamadık. Sıkıntılı günler yaşayan Manisaspor’a geldik. Burada bizimle beraber mücadele içerisinde olan oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bir şekilde onların da bırakma hakkı vardı ama bırakmadılar. Eksik oyuncularımız vardı. Ligde ve kupada daha önce oynayan 9 futbolcu başka takımlara transfer oldu. Burada eksi 9 puanın vermiş olduğu etki mutlaka üzerlerinde vardı. Oyuncu kalitesi anlamında gerçekten kıymetli oyuncular vardı. Eğer onlar aramızda olabilseydi biz şu anda kümede kalma adına çok daha iyi bir mücadele sergileyebilirdik. Maalesef oyuncular bu şansı bize vermediler. Burada duruş gösterdiklerini söylediler. Fakat burada kocaman bir camia var. Manisa önemli bir kenttir. Bu şehrin markası da Manisaspor’dur. Bu şehir, burada kalıp sonuna kadar mücadele edeni de unutmaz, kendilerini yarı yolda bırakanı da unutmaz. O yüzden onlara buradan sitemlerimi iletmek istiyorum. Bizleri yalnız bıraktılar” dedi.

Maçı değerlendiren Taşkın, eksik kadroyla 70 dakika tamamen deplasman takımları gibi kontratakla oynadıklarını belirterek, “O dakikaya kadar iyi mücadele ettik. Ama arada belirgin bir kalite farkı var. Oyunda olan ve daha sonra giren oyuncular hep tecrübeli isimler. Maalesef golü yeyince de arkasından diğer goller geldi. Dediğim gibi bizimle maça çıkan oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rizespor’a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” diye konuştu.

2.Lig’de Manisaspor’u şampiyon yaparak TFF 1. Lig’e çıkarttıklarını hatırlatan Taşkın, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz bu takımı şampiyon yaparak lige çıkardık. Hocaları bendim. Biz de kendimizce o zamanlar bir duruş göstererek bıraktık. Fakat biz işin sonunu getirdik de bıraktık. Ancak bu arkadaşlar camianın maddi sıkıntısını fırsat bilerek bıraktılar. Bana göre bu takıma ihanet etmişlerdir. Bu takımdan ciddi paralar da almışlardır. Ben hepsinin ne aldıklarına baktım. Maalesef ufak tefek paralar için takımı yarı yolda bıraktılar. Şurada 3 buçuk 4 aylık gibi bir süre var. Kişilere olan sıkıntınızdan dolayı takımı bırakamayacaklarını onlara iletmiştim ancak maalesef kimse dinlemedi. Benim takımın üzerinde bir emeğim yok. Yeni geldim. Bunlar bırakıp gittiler. Antrenman yapmazsanız, taktik çalışmazsanız en fazla bunu yapabilirsiniz. Bugün Rize değil de belki daha orta sıralarda oynayan bir takımla karşılaşsaydık bir puanla kapatabilirdik. Bugün gücümüz yetmedi.”

Çaykur Rizespor cephesi

Kendileri adına iyi bir galibiyet aldıklarını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “İlk yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilmiş olsaydık şu an daha farklı bir skor olurdu. Ofansif anlamda oyuna iyi başladık. Pozisyonlar bulduk ama takdir ederseniz ki bu kadar pozisyon kaçırırsanız rakibin direnci artar. Sonucunda da Manisaspor’un direnci artarak dakikalar ilerledi. Her şeye rağmen Manisaspor’u ortaya koyduğu mücadeleci futbolundan dolayı kendilerini kutluyorum. Çok sıkıntılar yaşamalarına rağmen bugün oyuncu grubu elinden gelen gayreti, isteği gösterdi, formasına ve armasına sahip çıktı. Maalesef bu sıkıntılar ülkemizde son zamanlarda takımlarda artarak devam ediyor. Bizim açımızdan baktığınız zaman da iyi bir galibiyet. İstediğimiz 3 puandı. Oyunsal anlamda biraz daha kendimizi iyileştirmemiz gerekiyor. Ofansif anlamında yakalamış olduğumuz çok net gol pozisyonları var. Bunları değerlendirebilseydik ilk yarıda da maçı koparabilirdik. Her şeye rağmen oyuncularımı kutluyorum. Yolumuz uzun, çetin ve dikenli. Bu dikenli yolda zaman zaman böylesine sıkıntı yaşayacağımız maçlar olacaktır tabii ki ama önemli olan galibiyettir. Bugün galip geldiğimiz için mutluyuz.

Özellikle ofansif anlamda bu kadar pozisyona girdiğimiz maçta bu kadar cömert olmamamız gerekiyor ki bundan sonraki haftalarda çok daha dişli takımlara karşı sıkıntılar yaşamayalım” dedi.

Vedat Muriç’in, Kweuke’nin yerini doldurup dolduramayacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Üzülmez, “Kweuke bu takım için önemli bir oyuncu ama burada Vedat’ı da çok fazla es geçmemek lazım. Vedat da bu ligde daha önce ortaya koyduğu mücadeleci yapısıyla kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Hepsi bizim oyuncumuzdur. Biz Kweuke’ye de sahip çıkacağız, Vedat’ı da çok seviyoruz. Biz formamızı armamızı kim daha ileriye taşıyacaksa ben o oyuncuyu daha çok seviyorum. Şimdilik Vedat’tan memnunuz. Kweuke de aramıza katıldığı zaman rekabet olacaktır. O rekabet içerisinde oyuncu kazanacağı gibi bizler de kazancağız” diye konuştu.

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ