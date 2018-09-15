G20'nin bakanları piyasaları açık tutma çağrısı yaptı

Arjantin'in Mar del Plata şehri dünya üzerindeki paranın geleceğinin tartışıldığı G20 Ticaret Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Forumda yer alan ülkelerin ticaret bakanları, "Piyasaları açık tutmak, ekonomik kalkınmayı ele almak ve uluslararası ticaret sistemini yeniden canlandırmak" çağrısında bulundu. Bir de deklarasyon imzaladılar. Toplantıya katılan 36 heyet başkanı, “İşbirliği için kritik bir birleşme” olarak kabul ettikleri forumda; ticaret ve yatırımlarla büyümenin, üretkenliğin, inovasyonun, iş oluşturmanın ve geliştirilmesinin önemli itici güçleri olmaya devam edecekleri” kararını aldılar.

Uluslararası ticaretteki güncel gelişmelere ilişkin olarak, söz konusu açıklamada, "G20'nin müzakere bağlamı dışında bir siyasi diyalog platformu oldu. Uluslararası ticaret ve yatırımın faydalarının paylaşılmasını sağlamak için toplu çabaları herkes için bir araya getirdik” denildi.

İmzalan deklarasyonda, heyet başkanları küresel tarım-gıda zincirlerinin, sürdürülebilir bir gıda geleceğine ulaşmak için önemli araçlardan biri olduğunu kaydettiler. Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek için ulusal politikaların öneminden bahsettiler.

Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie düzenlediği basın toplantısında, “Tüm bakanlarla deklarasyonunu oluşturmamızı sağlayan ortak bir payda üzerinde anlaştık. Bu konuda bize yardımcı olan tüm bakanlara çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu bize diyaloglar sayesinde neyin değiştiği konusunda yeni bir gerçeklik inşa edebileceğimizi gösteriyor” sözlerini kullandı.

Serkan Bayar

