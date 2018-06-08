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G7 zirvesi başladı!

Sanayileşme süreçlerini tamamlamış 7 ülkenin liderlerinin toplantısı olan G7 zirvesi Kanada’nın Quebec City kentinde başladı.

G7 zirvesi başladı!

08 Haziran 2018 21:55

Sanayileşme süreçlerini tamamlamış 7 ülke olan ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan ülkeler arasında gerçekleştirilen G7 zirvesi 44’üncü kez Kanada’nın Quebec City kentinde başladı. ABD’nin son zamanlarda Kanada ve Fransa’yı hedef alan açıklamalarından sonra, zirve öncesi planlanan ABD-Fransa görüşmesinin gerçekleşmemesi dikkat çekti. Zirve öncesi sosyal medya üzerinden açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, zirvede uzun süredir ABD’ye uygulanan adil olmayan ticaret uygulamalarını konuşacağını belirtti. Trump’ın zirve öncesi, Rusya’nın da zirveye yeniden katılması gerektiği yönündeki açıklama ise dikkat çekti. 

 

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