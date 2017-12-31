Gabar Kartallarından yeni yıl mesajı

Şırnak ile Siirt’in Eruh ilçeleri arasındaki bin 850 rakımlı Gabar Dağı’nın zirvesinde konuşlu Seslice Kışlası’nda bulunan Kara Kuvvetli Komutanlığı 6’ncı Motorlu Piyade Tugayına bağlı 5’inci Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Taburun, Gabar Kartalları olarak da adlandırılan askerleri, geçiş güzergahını tuttukları teröristlere göz açtırmıyor. Yarbay Emin Bahadır’ın emir ve komutasında, keşif, gözetleme ve dinleme faaliyetlerini, teknolojiyi de kullanarak, gece gündüz aralıksız sürdüren Gabar Kartalları, her an teyakkuzda bulunuyor. Gelen emirle birlikte çok kısa bir sürede hazırlanarak mevzilere geçen askerler, teröristlerin olabileceği değerlendirilen bölgeleri ağır silahlarla ateş altına alıyor. Söz konusu bölgeler daha sonra drone ile taranıp, kontrol ediliyor. Arama ve tarama çalışmaları da yapan Gabar Kartalları, gece-gündüz ve yaz-kış demeden görev yaptıkları bölgeyi hakimiyetleri altında tutarak, teröristlerin korkulu rüyası oluyor.

Mevzilerde ısıtıcılar bulunuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de, bölgede teröristlerle mücadelenin yanı sıra, zorlu bir coğrafyada bulunan kışladaki askerlerin hem rahatı hem de moral ve motivasyonu için tüm imkanları kullanıyor. Disiplini elden bırakmadan, zaman zaman çeşitli faaliyetlerin yapıldığı taburda, özel günler için de programlar düzenleniyor. Programlarda bir araya gelen askerler, saz çalıp, türküler söyleyerek eğleniyor. Mevzilerde de, nöbet tutan askerlerin üşümemeleri için ısıtıcılar bulunuyor. Nöbetten dönen askerler ise acil müdahale kuvveti biriminde bulunan kuzine sobanın başında ısınırken, pişirdikleri kestane ve patatesleri yeyip, kitap okuyup, satranç oynuyor.

“Milletimiz müsterih olsun”

Tabur Komutanı Yarbay Emir Bahadır, Seslice’nin teröristlerin geçiş güzergahını kontrol eden, Gabar bölgesine en yakın ve en hakim üs bölgesi olduğunu belirterek, “Birliğimiz aynı zamanda TRT verici istasyonunun emniyetini sağlamaktadır. Taburumuz ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruma, milletin huzur ve güvenliğini sağlama bilinciyle gece gündüz, yaz kış demeden görev yapmaktadır. Aileler ve milletimiz müsterih olsunlar, bu zor coğrafyada ve zor iklim şartlarında dahi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri bize emniyet, teknoloji ve yaşam koşulları açısından her türlü imkanı sağlamaktadır” dedi.

Komando andıyla yeni yıl mesajı

Öte yandan Seslice’de vatani görevlerini yapan askerler, Türkiye’ye yeni yıl mesajı gönderdi. Bölgede arama ve tarama faaliyetine çıkmadan önce Türk bayrağının altında tam teçhizatlı olarak toplanan Gabar Kartalları, komando andı okuyarak, hem terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi hem de Türkiye’nin yeni yılını hep bir ağızdan kutladı. Gabar Kartalları, görev dönüşü de yeni yılı düzenledikleri programla kutladı. TSK’nın yeni yıl nedeniyle gönderdiği ikramlıklarla ziyafet çeken askerler, komutanlarının da katıldığı programda hep birlikte “Türkiyem” şarkısını söyledi.

Türkiye Seslice’de omuz omuza

Seslice’de omuz omuza vatani görevlerini yapan Trabzonlu Emre, Sinoplu Samet, Diyarbakırlı Onur, Nevşehirli Muhammed ve Samsunlu Deniz gibi Türkiye’nin dört bir yanından gelen askerler de, bir taraftan mevzilerinde nöbet tutarken, diğer taraftan İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla hem ailelerine hem de Türkiye’ye yeni yıl mesajı gönderdi. Trabzonlu Emre Kurt, devletin kendilerine sağladığı imkan ve şartlarla görevlerini icra ettiklerini belirterek, “Bu kutsal görevde canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise şifalar diliyorum. Ailemin ve tüm ülkemin yeni yılını kutluyorum” diye konuştu.

“Vatani görev her şeyden önce”

Telefonla ailesinin yeni yılını kutlayan Sinoplu Samet Çaylı, “Demin ailemle görüştüm. Annemin, babamın ve kardeşlerimin yeni yılını kutladım. Onlardan ayrı olmak en azından yeni yılda üzüntü veriyor ama sonuçta vatani görevi de birilerinin yapması lazım, bizden önce birilerinin yaptığı, bizden sonra birilerinin yapacağı gibi. Şimdi sıra biz de. Vatani görev her şeyden önce. Öncelikle bütün şehit ailelerinin, asker ailelerinin ve kahraman gazilerin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın bütün ülkemize huzur getirmesini diliyorum. En azından terörün bizden uzak kaldığı, kötü emellerini gerçekleştiremediği bir yıl olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Diyarbakırlı Muhammed Onur Batiyan, aile büyüklerinin ellerinden öptüğünü belirterek, hepsinin yeni yılını kutladığını kaydetti. Nevşehirli Muhammed Eken, ilk defa yeni yıla ailesinden ayrı girdiğini anlatarak, hepsini çok özlediğini ve yeni yıllarını kutladığını dile getirdi. Samsunlu Deniz Aslaner ise "Tüm ailemin ellerinden öperim. Herkesin yeni yılını kutlarım” dedi.

Mehmet Pişkin - Emrah Kızıl