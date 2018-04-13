Gael Clichy: 'Kendi oyunumuzu oynarsak Galatasaray maçından istediğimizi alırız'

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek. Başakşehir’in başarılı sol beki Gael Clichy, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçına normal bir maç gibi baktıklarını söyleyen Clichy, “Normal maç gibi bakıyoruz. Geçmiş güzeldir ama geçmiş geçmişte kalmıştır. Daha önce verdiğim röportajda bizim en tehlikeli rakibimizin kendimiz olduğunu söylemiştim. Bence biz kendi futbolumuzu oynadığımız zaman bizim ligde gol atamayacağımız takım yok. Bizim takımımızda orada oynamış, kaliteli isimler var. Baskıyı kaldıracak isimler var. Çok büyük bir taraftarın önünde oynayacağız. Ben de İngiltere’de çok daha kalabalık taraftara karşı oynadım. Güzel maç bizi bekliyor” diye konuştu.

“Kazandıktan sonra kimse bize kupayı alın demeyecekler”

Kazandıkları takdirde büyük takıma karşı büyük bir galibiyet almış olacaklarını belirten Fransız futbolcu, “Kazanırsak çok büyük bir galibiyet olacak. Çünkü büyük bir takıma karşı alınacak bir galibiyet. Ama kazandıktan sonra kimse bize kupayı alın demeyecekler. Geride kalan maçlarda var. Bu maçı güzel bir sonuçla galip gelmek istiyoruz. Artık maç maç bakıyoruz. Defansı takım olarak yaparsın. Takım olarak gerçekleştirdiğin zaman gol yemezsin. Bence inanıyorum ki bu zamana kadar oynadığımız etkili futbolu oynarsak zaten istediğimiz sonucu da alacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu