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Galatasaray 6-0 Akhisar Belediye (maç sonucu) (GS Akhisar süper lig maçı özeti) Aslan’dan Arena’da gol şov

Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında TT Arena’da karşılaştığı Akhisar Belediyespor’u 6-0 mağlup etti.

Galatasaray 6-0 Akhisar Belediye (maç sonucu) (GS Akhisar süper lig maçı özeti) Aslandan Arenada gol şov

28 Ocak 2017 21:30
Galatasaray Akhisar Belediye maçı foto özet - Tıkla İzle

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sol kanatta Bruma ile paslaştıktan sonra Sneijder’in ortasında arkada direkte topla buluşan Semih Kaya’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

23. dakikada Jouse’nin pasında cezası dışında topla buluşan Selçuk’un uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.

25. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Bruma, Podolski ile verkaçından sonra kaleci Fatih ile karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruş yapan Bruma, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

33. dakikada Snejder’in topuk pasında ceza sahası içinde kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Podolski’nin vuruşunda seken topu Yasin, boş kaleye gönderdi. 3-0

41. dakikada Sneijder’in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Bruma’nın rakiplerini geçerek, altı pastan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

51. dakikada Onur’un pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Özer’in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

72. dakikada Sneijder’in pasıyla sol kanatta topla buluşan Bruma’nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

75. dakikada Podolski’nin pasıyla ceza sahası içinin sol tarafında Bruma topla buluştu. Bruma’nın pasında arka direkte topla buluşan Rodrigues’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’ten döndü.

78. dakikada Sneijder’in ortasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rodrigues’e kaleci Fatih’in yaptığı müdahaleyi karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, penaltı olarak değerlendirdi.

79. dakikada Selçuk’un kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’in ters köşesinden ağlara gitti. 5-0

87. dakikada Sneijder’in ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sinan’ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fatih’in ayaklarının arasından ağlara gitti. 6-0

Stat: TT Arena

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Ekram Kan xx

Galatasaray: Muslera xx, Sabri xxx, Semih xx, Hakan Balta xx, Carole xx, Joseu xx, Selçuk xx, Yasin xx (Rodrigues dk. 70 xx), Bruma xxx (Sinan dk. 84 xx), Sneijder xxx, Podolski xxx (Eren dk. 79 x)

Yedekler: Cenk, Linnes, Chedjou, Cavanda

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Akhisar Belediyespor: Fatih x, Lopes x, Caner xx, Orhan xx, Ömer x, Sissoko xx, Kofi Adu x (Aykut dk. 46 x), Olcan xx (Muğdat dk. 76 x), Özer xx, Hasan Ali x (Onur dk. 46 x), Vaz Te x

Yedekler: Bora, Tolga, Samardzic, Kadir

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Goller: Semih (dk. 9), Bruma (dk. 25 ve 41), Yasin (dk. 33), Selçuk (dk. 79 pen.), Sinan (dk. 87) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Kofi Adu, Aykut, Ömer (Akhisar Belediyespor)

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Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort

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