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Galatasaray, 6 günde 3 maç yapacak

Galatasaray, Süper Lig’de 29 ve 30. haftaların arasında oynayacağı Türkiye Kupası yarı final rövanş maçıyla birlikte 6 günde toplam 3 müsabakaya çıkacak.

Galatasaray, 6 günde 3 maç yapacak

21 Mart 2018 16:53

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Spor Toto Süper Lig’de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftalar ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarının programını açıkladı. Açıklanan fikstürün bir bölümünde Galatasaray’ı zorlu bir dönem bekliyor. Sarı-kırmızılılar, 6 günde toplam 3 maç yapacak. Aslan, 29. hafta maçını 15 Nisan Pazar günü evinde Medipol Başakşehir ile oynadıktan sonra 18 Nisan Çarşamba günü kupada T.M. Akhisarspor’u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra 30. hafta maçında 21 Nisan Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, Beşiktaş ile de ayrıca 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 

Galatasaray’ın açıklanan programa göre maçları şöyle:

27. hafta
1 Nisan Pazar 19.00 Galatasaray - Trabzonspor

28. hafta
9 Nisan Pazartesi 20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

29. hafta
15 Nisan Pazar 19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final
18 Nisan Çarşamba 20.30 Galatasaray - T.M. Akhisarspor

30. hafta
21 Nisan Cumartesi 19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

31. hafta
29 Nisan Pazar 19.00 Galatasaray - Beşiktaş  

Oğuzhan Ort

Etiketler: galatasaray

 

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