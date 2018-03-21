Galatasaray, 6 günde 3 maç yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Spor Toto Süper Lig’de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftalar ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarının programını açıkladı. Açıklanan fikstürün bir bölümünde Galatasaray’ı zorlu bir dönem bekliyor. Sarı-kırmızılılar, 6 günde toplam 3 maç yapacak. Aslan, 29. hafta maçını 15 Nisan Pazar günü evinde Medipol Başakşehir ile oynadıktan sonra 18 Nisan Çarşamba günü kupada T.M. Akhisarspor’u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra 30. hafta maçında 21 Nisan Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, Beşiktaş ile de ayrıca 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’ın açıklanan programa göre maçları şöyle:

27. hafta

1 Nisan Pazar 19.00 Galatasaray - Trabzonspor

28. hafta

9 Nisan Pazartesi 20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

29. hafta

15 Nisan Pazar 19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final

18 Nisan Çarşamba 20.30 Galatasaray - T.M. Akhisarspor

30. hafta

21 Nisan Cumartesi 19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

31. hafta

29 Nisan Pazar 19.00 Galatasaray - Beşiktaş

Oğuzhan Ort