Galatasaray Avrupa şampiyonu!

Sarı-kırmızılıar 2009'da kazandığı FIBA EuroCup'ın ardından 2014’te de Kupa 1’de şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarayın Sultanları 2017-2018 sezonu EuroCup Women’ı da şampiyon tamamlayarak müzesine kadın basketbolda üçüncü Avrupa kupasını getirdi.

Öte yandan mücadeleyi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA Avrupa İkinci Başkanı Cyriel Coomans, yöneticiler Okan Böke, Prof. Dr. Nejat Güney, Ömer Cansever, Mahmut Recevik ve Erol Özmandıracı, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay ile mücadeleyi Palasport Taliercio da takip etti.

Salon: Palasport Taliercio

Hakemler: Andris Aunkrogers xx, Janusz Calik xx, Boris Krejic xx

Reyer Venezia: Riquna Williams xxx 16, Valeria De Pretto xx 9, Marie Ruzickova xx 12, Debora Carangelo x, Camille Little x 8, Ashley Walker x 11, Martina Bestagno xx 12, Caterina Dotto x 4, Milica Micovic x, Martina Kacerik x

Başantrenör: Andrea Liberalotto

Galatasaray: Gintare Petronyte xxx 19, Allie Quigley xx 5, Işıl Alben xx 8, Olivia Epoupa x 4, Jelena Dubljevic xx 8, Kaela Davis xxxx 21

Başantrenör: Marina Maljkovic

1. Periyot: 16-20 (Galatasaray lehine)

Devre: 38-34 (Reyer Venezia lehine)

3. Periyot: 58-52 (Reyer Venezia lehine)