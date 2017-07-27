Galatasaray, Avusturya yolcusu

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayıp daha sonda Slovakya'ya giden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Östersunds'a elenmesinin ardından ikinci kez yurt dışında kamp yapacak. Takım bu kapsamında yarın Avusturya'ya gidecek. Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.30'da Graz'a uçacak olan sarı-kırmızılılar, daha sonra kara yoluyla Bad Waltersdorf kasabasına hareket edecek.

İki hazırlık maçı yapılacak

Galatasaray, kamp süresi boyunca iki dostluk maçı yapacak. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak 31 Temmuz Pazartesi günü Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Daha sonra ise 5 Ağustos Cumartesi günü Almanya Bundesliga temsilcisi Hertha Berlin ile mücadele edecek.

Galatasaray, Hertha Berlin maçının ardından Türkiye'ye dönerek Spor Toto Süper Lig için yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.



Oğuzhan Ort