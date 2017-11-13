Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor gözetiminde yapılan antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Antrenmana düz koşu ile başlayan sarı-kırmızılılar çalışmalarını streching ile devam ettirdi. Çalışmaları Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de takip etti. Antrenmana Tolga Ciğerci ve Feghouli katılmadı. Sakatlığından dolayı Milli Takım kadrosundan da çıkartılan Tolga Ciğerci’nin tedavisinin tamamlandığı ve yarın yapılacak antrenmana katılacağı belirtildi.

Galatasaray, 17 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın

