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Galatasaray, Bülent Yıldırım yönetimindeki 44. maçına çıkacak

Galatasaray, Bülent Yıldırım yönetimindeki 44. maçına çıkacak
Galatasaray, Bülent Yıldırım yönetimindeki 44. maçına çıkacak

Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçını Bülent Yıldırım yönetecek. Sarı-kırmızılılar, Yıldırım yönetimindeki 43 maçta 23 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 13 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasını hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak. 

Bülent Yıldırım, kariyerindeki ilk Galatasaray maçına 2004-2005 sezonunda Ali Sami Yen'deki Samsunspor mücadelesi ile çıkarken, en son ise 12 Mayıs 2018'de Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada düdük çaldı.

Tecrübeli hakem Galatasaray'ın bugüne kadar 43 müsabakasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 23 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de mağlup oldu. 13 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Yıldırım, bu karşılaşmalarda Galatasaraylı futbolculara 106 sarı, 4 kırmızı kart çıkardı.  

Oğuzhan Ort

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