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Galatasaray Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper’in 23. haftasında evinde Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

21 Şubat 2018 15:06

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra 10’a 10 dar alan oyunu yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Ana bölümde ise taktik oyun çalışıldı. Antrenmanın devamında salonda takım halinde bireysel çalışmalar gerçekleşti.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için tesislerde kampa girecek.

Etiketler: Bursaspor, galatasaray

 

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