Galatasaray Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra 10’a 10 dar alan oyunu yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Ana bölümde ise taktik oyun çalışıldı. Antrenmanın devamında salonda takım halinde bireysel çalışmalar gerçekleşti.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için tesislerde kampa girecek.