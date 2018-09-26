Galatasaray deplasmanda en çok gol yiyen 3 takımdan biri

Süper Lig'de 6. hafta maçları tamamlanırken, ligde lider Medipol Başakşehir'in hemen arkasında yer alan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor ile birlikte 8 gol yiyerek ligin en fazla gol yiyen 3 ekibinden biri oldu. Deplasmanda Ankaragücü'nden 1, Trabzonspor'dan 4 ve Akhisarspor'dan 3 gol yiyen sarı-kırmızılılar, sahasında ise sadece 1 gol yedi.

ATİKER KONYASPOR DEPLASMANLARI SEVİYOR

Süper Lig'in ilk 6 haftalık periyodunda deplasmanda en fazla puan toplayan ekip Atiker Konyaspor oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-2, Kayserispor'u da deplasmanda 2-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanında ise sahadan 3-3 beraberlik ayrıldı. Konya temsilcisi deplasmanda 7 puan alırken, sahasında ise 4 puan topladı.

PUAN ALAMAYAN TEK TAKIM AKHİSARSPOR

Safet Susic'den boşalan teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ı getiren Akhisarspor, deplasmanda puan ile tanışamayan tek takım oldu. Beşiktaş ve Başakşehir'e 2-1, Ankaragücü'ne de 1-0 kaybeden Ege temsilcisi, aldığı 5 puanın tamamını iç sahada kazandı.

Spor Toto Süper Lig'de bu haftaya kadar deplasmanda en çok puan alan takımlar şu şekilde:

1 - Atiker Konyaspor: 7

2 - MKE Ankaragücü: 6

3 - Kasımpaşa: 6

4 - Beşiktaş: 5

5 - Evkur Yeni Malatyaspor: 4

6 - Medipol Başakşehir: 4

7 - Kayserispor: 4

8 - Göztepe: 3

9 - Fenerbahçe: 3

10 - Antalyaspor: 3

11 - Galatasaray: 3

12 - Aytemiz Alanyaspor: 3

13 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2

14 - Bursaspor: 2

15 - Çaykur Rizespor: 1

16 - Demir Grup Sivasspor: 1

17 - Trabzonspor: 1

18 - Akhisarspor: 0