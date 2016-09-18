Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki antrenmanda Rizespor’a karşı forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra gruplara ayrılarak pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren oyuncular, son bölümde dar alanda hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durulan, dar alanda çift kale maç yaptı.

Galatasaray, bir gün izin yaptıktan sonra salı günü Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.