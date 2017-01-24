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Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 25'te

Galatasaray, UEFA’nın açıkladığı Şampiyonlar Ligi’nde en başarılı 25 takım arasına girdi.

Galatasaray, Devler Liginde ilk 25te

24 Ocak 2017 12:10

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde en başarılı 25 takımı açıkladı. Sarı-kırmızılılar listede 23. sırada yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan Türk takımı olan sarı-kırmızılılar bu süreçte 14 kez Kupa 1'e katılırken 104 karşılaşmada sahada yer aldı. Galatasaray, bu 25 yılda iki kez çeyrek final oynarken bir kez de son 16 turuna kalmayı başardı. Galatasaray, farklı formatta oynanan 1993-94 sezonunda iki eleme turunu geçerek grup aşamasında mücadele eden sekiz takımdan biri olmuştu.

UEFA'nın listesinde zirveyi İspanyol ekibi Real Madrid temsil ediyor. Bu dönemde 21 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan eflatun-beyazlılar kupayı 5 kez müzesine götürmeyi başardı. UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı 25 takım sıralaması şu şekilde:

1- Real Madrid
2- Barcelona
3- Bayern Münih
4- Manchester United
5- Arsenal
6- Juventus
7- Milan
8- Chelsea
9- Porto
10- Olympique Lyon
11- Inter
12- Borussia Dortmund
13- Valencia
14- Liverpool
15- Ajax
16- Paris-Saint Germain
17- Olympiacos
18- Bayer Leverkusen
19- PSV
20- Benfica
21- Dynomo Kyiv
22- Atletico Madrid
23- Galatasaray
24- Roma
25- Monaco
(BA-TK-S) 

Etiketler: Devler Ligi, galatasaray


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