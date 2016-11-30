GALATASARAY 1-0 ELAZIĞSPOR

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86'Bruma'nın şutunda top yüzüne çarpan Murat sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında

85'Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandı ve sonrasında Bruma şutunu çekti Bruma'nın şutunda top Murat'a çarptı ve kornere gitti. Galatasaray korner kullanacak

85'Orta sahada Josue'ye faul yapan Onur sarı kart gördü. Galatasaray serbest vuruş kullanacak

84'Murat'ın kullandığı kornerde Cavanda kafayla topu karşıladı.

83'Aurelien Chedjou geri pasında top hızlı. Cenk topu uzaklaştırmak istedi ancak top kornere gitti. Elazığspor korner kullanacak.

83'Elazığspor'da Binya çıktı. Çağrı oyuna dahil oldu.

81'Bruma oyuna girdikten sonra Galatasaray Bruma'nın oynadığı sol kanattan etkili gelmeye çalışıyor.

80'Yasin'in kullandığı kornerde Aurelien Chedjou kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.

80'Bruma sol kanatta rakiplerinden sıyrılmak istedi ancak top Gilles Binya 'ya çarparak kornere gitti. Galatasaray korner kullanacak

79'Galatasaray'da Sinan çıktı. Bruma oyuna dahil oldu.

62'Galatasaray'da Yasin sol kanattan ortasını yaptı ancak top herkesi aşarak auta gidiyor.

61'Elazığspor kullandığı serbest vuruş sonrası hızlı çıktı. Cenk ile karşı karşıya kalan Berk şutunu çekti ancak top Cenk'te kaldı

61'Elazığspor'da Hakan Sinan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Elazığspor serbest vuruş kullanacak.

50'Mesut'un kullandığı kornerde Galatasaray savunması araya girdi ve topu uzaklaştırdı

49'Elazığspor etkili geldi. Hakan'ın şutunda Cenk topu kornere gönderdi. Elazığspor korner kullanacak.

48'Gelişen Galatasaray atağında Yasin rakibinden sıyrılamadı sonrasında topu alan Josue şutunu çekti ancak top auta gitti.

47'Elazığspor ikinci yarıya baskılı başladı. Hakan'ın ortasında Cavanda ceza sahasında topu kafayla karşıladı

46'Galatasaray'da Selçuk İnan çıktı. Podolski oyunda

46'Karşılaşmada ikinci yarı başlıyor.

Maçta ilk yarı bitti

44'Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandı sonrasında Yasin ceza alanı içerisinde topu kontrol edemedi.

44'Orta sahada Selçuk yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

43'Sinan'ın ortasında Yasin topa yetişemedi ve top auta gidiyor

41'Sol kanattan ceza alanına giren Carole pasını Selçuk'a verdi. Selçuk'un şutunda Çağlar Şahin Akbaba topu kurtardı dönen topu alan Carole topu ağlara gönderdi

41'Galatasaray Carole'nin golüyle 1-0 öne geçti

41'GOL!

39'Yasin'in sol kanattan ortasında Cavanda ceza sahası içerisinde topu kontrol edemedi.

38'Elazığspor Lamjed ile hızlı çıkmak istedi ancak Aurelien Chedjou zamanında araya girerek atağın büyümesini engelledi

37'Mesut'un serbest vuruşunda top üstten auta gitti.

23'Galatasaray yine etkili geldi. Sağ kanattan topu getiren Sinan pasını Yasin'e verdi. Yasin'in şutu yandan auta gitti

22'Galatasaray etkili geldi. Yasin'in pasında topla buluşan Carole bekletmeden ortasını yaptı ancak Eren kafayı vuramadı

21'Elazığspor bu dakikalarda sol kanattan atak geliştirmeye çalışıyor ancak Cavanda ve Semih yerinde müdahalelerle atakların büyümesini engelliyor

20'Elazığspor sol kanattan Lamjed Chehoudi ile gelmek istedi ancak Lamjed topu kontrol edemedi

11'Elazığsporlu futbolcular serbest vuruşu uzun göndererek kullandı. Sonrasında Galatasaraylı oyuncular topu yeniden kazandı

10'Galatasaray atağında topu kaptıran Josue rakibine faul yaptı. Elazığspor kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak

9'Galatasaray Carole ile sol kanattan gelmek istedi. Ali Fırat Carole'nin topuna müdahale etti ve top taca gitti. Galatasaray atağı devam edecek.

8'Galatasaray etkili geldi. Sinan'ın pasında Josue şutunu çekti ancak top az farkla auta gitti

7'Galatasaray savunmasında yapılan pas hatasında Hkan araya girmek istedi ancak giremedi. Galatasaray atağı devam edecek.

6'Eren'in pasında Yasin ceza alanına girerken rakiplerinden sıyrıldı ancak daha sonra topu ayağından fazla açarak topu kaptırdı

2'Selçuk'un pasında araya Burak Kalkan girdi ve Galatasaray atağının büyümesini engelledi.

1'Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında pas yaparak atak geliştirmeye çalışıyor

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Maça başlayan taraf Galatasaray

İŞTE İLK 11'LER:

GALATASARAY: Cenk Gönen, Cavanda, Semih Kaya, Chedjou, Carole, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk, Sinan, Josue, Eren

ELAZIĞSPOR: Çağlar Akbaba, Onur Güney, Binya, Ali Fırat, Mehmet, Murat, Traore, Berk Yıldız, Mesut Saray, Hakan, Chehoud

A2 TV KANAL FREKANSI

A2 kanalını uydularına eklemek isteyen izleyicilerin, aşağıdaki frekans bilgilerini receiverlarının ayarlar kısmındaki kanal ekleme bölümüne yazmaları gerekmektedir.

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

A2 TV DİGİTÜRK VE DİĞER PLATFORMLARDA KAÇ NUMARALI KANALDA OLACAK?

Digiturk'te 35 nolu kanalda yayın hayatına başlayacak olan A2, Teledünya'da 37 nolu kanal, Turkcell TV'de 29 nolu kanal, Tivibu'da ise 59 nolu kanalda izleyicilerle buluşacak.

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