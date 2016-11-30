GALATASARAY 1-0 ELAZIĞSPOR
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86'Bruma'nın şutunda top yüzüne çarpan Murat sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında
85'Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandı ve sonrasında Bruma şutunu çekti Bruma'nın şutunda top Murat'a çarptı ve kornere gitti. Galatasaray korner kullanacak
85'Orta sahada Josue'ye faul yapan Onur sarı kart gördü. Galatasaray serbest vuruş kullanacak
84'Murat'ın kullandığı kornerde Cavanda kafayla topu karşıladı.
83'Aurelien Chedjou geri pasında top hızlı. Cenk topu uzaklaştırmak istedi ancak top kornere gitti. Elazığspor korner kullanacak.
83'Elazığspor'da Binya çıktı. Çağrı oyuna dahil oldu.
81'Bruma oyuna girdikten sonra Galatasaray Bruma'nın oynadığı sol kanattan etkili gelmeye çalışıyor.
80'Yasin'in kullandığı kornerde Aurelien Chedjou kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.
80'Bruma sol kanatta rakiplerinden sıyrılmak istedi ancak top Gilles Binya 'ya çarparak kornere gitti. Galatasaray korner kullanacak
79'Galatasaray'da Sinan çıktı. Bruma oyuna dahil oldu.
62'Galatasaray'da Yasin sol kanattan ortasını yaptı ancak top herkesi aşarak auta gidiyor.
61'Elazığspor kullandığı serbest vuruş sonrası hızlı çıktı. Cenk ile karşı karşıya kalan Berk şutunu çekti ancak top Cenk'te kaldı
61'Elazığspor'da Hakan Sinan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Elazığspor serbest vuruş kullanacak.
50'Mesut'un kullandığı kornerde Galatasaray savunması araya girdi ve topu uzaklaştırdı
49'Elazığspor etkili geldi. Hakan'ın şutunda Cenk topu kornere gönderdi. Elazığspor korner kullanacak.
48'Gelişen Galatasaray atağında Yasin rakibinden sıyrılamadı sonrasında topu alan Josue şutunu çekti ancak top auta gitti.
47'Elazığspor ikinci yarıya baskılı başladı. Hakan'ın ortasında Cavanda ceza sahasında topu kafayla karşıladı
46'Galatasaray'da Selçuk İnan çıktı. Podolski oyunda
46'Karşılaşmada ikinci yarı başlıyor.
Maçta ilk yarı bitti
44'Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandı sonrasında Yasin ceza alanı içerisinde topu kontrol edemedi.
44'Orta sahada Selçuk yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
43'Sinan'ın ortasında Yasin topa yetişemedi ve top auta gidiyor
41'Sol kanattan ceza alanına giren Carole pasını Selçuk'a verdi. Selçuk'un şutunda Çağlar Şahin Akbaba topu kurtardı dönen topu alan Carole topu ağlara gönderdi
41'Galatasaray Carole'nin golüyle 1-0 öne geçti
41'GOL!
39'Yasin'in sol kanattan ortasında Cavanda ceza sahası içerisinde topu kontrol edemedi.
38'Elazığspor Lamjed ile hızlı çıkmak istedi ancak Aurelien Chedjou zamanında araya girerek atağın büyümesini engelledi
37'Mesut'un serbest vuruşunda top üstten auta gitti.
23'Galatasaray yine etkili geldi. Sağ kanattan topu getiren Sinan pasını Yasin'e verdi. Yasin'in şutu yandan auta gitti
22'Galatasaray etkili geldi. Yasin'in pasında topla buluşan Carole bekletmeden ortasını yaptı ancak Eren kafayı vuramadı
21'Elazığspor bu dakikalarda sol kanattan atak geliştirmeye çalışıyor ancak Cavanda ve Semih yerinde müdahalelerle atakların büyümesini engelliyor
20'Elazığspor sol kanattan Lamjed Chehoudi ile gelmek istedi ancak Lamjed topu kontrol edemedi
11'Elazığsporlu futbolcular serbest vuruşu uzun göndererek kullandı. Sonrasında Galatasaraylı oyuncular topu yeniden kazandı
10'Galatasaray atağında topu kaptıran Josue rakibine faul yaptı. Elazığspor kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak
9'Galatasaray Carole ile sol kanattan gelmek istedi. Ali Fırat Carole'nin topuna müdahale etti ve top taca gitti. Galatasaray atağı devam edecek.
8'Galatasaray etkili geldi. Sinan'ın pasında Josue şutunu çekti ancak top az farkla auta gitti
7'Galatasaray savunmasında yapılan pas hatasında Hkan araya girmek istedi ancak giremedi. Galatasaray atağı devam edecek.
6'Eren'in pasında Yasin ceza alanına girerken rakiplerinden sıyrıldı ancak daha sonra topu ayağından fazla açarak topu kaptırdı
2'Selçuk'un pasında araya Burak Kalkan girdi ve Galatasaray atağının büyümesini engelledi.
1'Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında pas yaparak atak geliştirmeye çalışıyor
1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Maça başlayan taraf Galatasaray
İŞTE İLK 11'LER:
GALATASARAY: Cenk Gönen, Cavanda, Semih Kaya, Chedjou, Carole, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk, Sinan, Josue, Eren
ELAZIĞSPOR: Çağlar Akbaba, Onur Güney, Binya, Ali Fırat, Mehmet, Murat, Traore, Berk Yıldız, Mesut Saray, Hakan, Chehoud
A2 TV KANAL FREKANSI
A2 kanalını uydularına eklemek isteyen izleyicilerin, aşağıdaki frekans bilgilerini receiverlarının ayarlar kısmındaki kanal ekleme bölümüne yazmaları gerekmektedir.
TÜRKSAT 4A uydusunda,
Frekans: 12053 Mhz
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6
Pol: H ( Yatay)
A2 TV DİGİTÜRK VE DİĞER PLATFORMLARDA KAÇ NUMARALI KANALDA OLACAK?
Digiturk'te 35 nolu kanalda yayın hayatına başlayacak olan A2, Teledünya'da 37 nolu kanal, Turkcell TV'de 29 nolu kanal, Tivibu'da ise 59 nolu kanalda izleyicilerle buluşacak.
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