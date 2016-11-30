Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sinan'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında Josue’nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak sol kale direği tarafından auta çıktı.

29. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sinan’ın sert şutunda kaleci topu kornere çelmeyi başardı.

37. dakikada ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mesut’un şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Carole’ün, ceza sahasına girer girmez penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Selçuk önünü boşaltarak şutunu çekti ancak kaleci topu kurtarmayı başardı. Kaleciden seken top sol taraftan kornere çıkmak üzereyken Carole araya girerek meşin yuvarlağı tekrar kontrol etti ve ağlara gönderdi. 1-0

73. dakikada ceza sahası önünde Sinan ile duvar pası yapan Podolski, daha sonra ceza sahası içi sol çaprazda pasını Yasin’e çıkardı. Yasin’in bekletmeden yerden ortasında penaltı noktası üzerinde tekrar topla buluşan Podolski’nin şutunda kaleci Çağlar topu kurtarmayı başardı.

78. dakikada sol kanatta topla buluşan Onur’un ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda müsait durumda topla buluşan Berk’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan ve kaleci Cenk ile karşı karşıya kalan Berk’in şutunda Cenk topu çıkarmayı başardı. Seken topu daha sonra defans uzaklaştırdı.

90+2. dakikada ceza sahası içindeki pozisyonda hakem, Chedjou’nun topu elle oynadığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi.

90+3. penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Murat Kayalı, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: TT Arena

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Osman Gökhan Bilir xx

Galatasaray: Cenk xx, Cavanda xx, Chedjou xx, Semih xx, Carole xxx, Hamit xx, Selçuk xx (Podolski dk. 46 xx), Sinan xx (Bruma dk. 79 x), Josue xx, Yasin xx, Eren xx (De Jong dk. 65 xx)

Yedekler: Eray, Linnes, Sabri, Sneijder

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Elazığspor: Çağlar xx, Onur xx, Ali Fırat xx (Tom Silva dk. 64 xx), Murat Kalkan xx, Mehmet xx, Binya xx (Çağrı dk. 82 ?), Traore xx, Mesut xx (Murat Kayalı dk. 71 xxx), Hakan Bilgiç xx, Berk xx, Lamjed xx

Yedekler: Mirsat, Ömer Kara, Ömer Yıldız, Hakan Esa

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Goller: Carole (dk. 41) (Galatasaray), 90+2 Murat (Elazığspor)

Sarı kartlar: Cavanda (Galatasaray), Onur (Elazığspor)

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